Warrior | su Sky Atlantic la serie tv ideata da Bruce Lee diventa realtà

(Di lunedì 15 luglio 2019) Erano i primi anni Settanta quandoLee sviluppò un soggetto per unatv: un racconto con al centro un fenomeno delle arti marziali del vecchio West. Di quell'idea, però, a lungo tempo non se ne fece nulla. Negli anni Duemila, la figlia Shannon prese in consegna l'archivio del padre e trovò quelle pagine, scritte a mano, con quel soggetto che, nell'era delletv, non poteva non essere preso in considerazione. Nasce così, la nuovatv in onda da questa sera, 15 luglio 2019, alle 21:15 su Skye NOW TV.Shannon chiese aiuto a Justin Lin, regista famoso soprattutto per aver diretto alcuni film della saga di "Fast and Furious". Lui, con Jonathan Tropper, creatore di Banshee (non a caso latv negli Stati Uniti va in onda sullo stesso network, Cinemax), hanno sviluppato il soggetto trasformandolo intv., su Sky ...

