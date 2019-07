Warrior | kung fu drama dagli scritti di Bruce Lee su Sky Atlantic e NOW TV

digital-news

(Di lunedì 15 luglio 2019) PerLee fu il sogno di una vita. Un progetto a lungo cullato dalla leggenda delle arti marziali ma mai andato in porto, un soggetto di poche pagine scritte a mano da cui trarre una serie tv a metà fra action e denuncia sociale, sulla condizione degli immigrati cinesi in America.– dal 15 luglio, ogni lunedì su Sky e NOW TV – nasce proprio da quegligrazie a...

MangaForevernet : ? Warrior: su Sky il kung-fu drama di Bruce Lee ? ? - megamodo : Warrior, il Kung-Fu drama sogno di una vita per Bruce Lee su Sky e NOW TV #brucelee #cinema2 #kungfu #nowtv #sky - Dtti_digitale : Arriva su #Sky “Warrior”, il “kung-fu drama” dagli scritti della leggenda delle arti… -