Volley | Sara Anzanello nella Walk of Fame | domani la cerimonia ufficiale al Coni

Beach Volley - Mondiali Amburgo 2019. Quarti maschili : la mission impossibile di Lupo/Nicolai e Rossi/Carambula. Comunque vada sarà un successo : Comunque vada sarà un successo. La mattinata di Amburgo si colora di azzurro e propone l’assalto alle semifinali Mondiali di due coppie italiane, i vice-campioni olimpici Lupo/Nicolai e i “ripescati” Rossi/Carambula. La storia è già stata riscritta, ora si gioca per la leggenda, anche perchè le due coppie che rappresentano l’Italia, l’unica nazione assieme agli usa ad avere due squadre nei Quarti maschili, sono ...

Volley femminile - Nations League 2019 : USA-Brasile 3-1 - le americane vincono il girone. Saranno l’avversario dell’Italia? : Gli USA hanno sconfitto il Brasile per 3-1 (25-18; 25-19; 20-25; 25-21) dopo 114 minuti di gioco e hanno così conquistato il primo posto nella Pool B alle Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le statunitensi, che due giorni fa avevano avuto la meglio sulla Polonia, si sono imposte con grande autorevolezza contro le verdeoro che ieri si erano salvate soltanto al tie-break contro la compagine europea inserita all’interno ...

Volley femminile - Nations League 2019. Final Six : sarà la volta buona per le azzurre? Usa e Brasile le rivali più agguerrite : L’Italia ci riprova e stavolta ci crede più del solito. Domani scatta la Final six della Nations League a Nanjing in Cina e le Azzurre forse per la prima volta nella storia partono con i favori del pronostico. Nessuno si è nascosto fin dalle prime battute della manifestazione itinerante mondiale: Mazzanti ha scelto la VNL come punto focale della marcia di avvicinamento ai tornei di qualificazione olimpica della sua squadra e per gran parte delle ...

Beach Volley - Europeo Under 20 Goteborg. Olandesi troppo forti : sarà finale per il bronzo per Scampoli/Bertozzi : sarà finale per il bronzo per Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nel Campionato Europeo Under 20 di Goteborg. Le azzurre non sono riuscite a superare l’ostacolo olandese costituito dalla solida coppia Schoon/van Driel, sempre protagonista a livello giovanile nelle ultime stagioni, e si sono arrese con il punteggio di 2-0. Decisivo il primo set con le Olandesi travolgenti e le azzurre in grado di raccogliere soltanto 9 punti. Maggiore ...

Volley femminile - nella prossima stagione le finali di Serie A1 e A2 saranno in gara unica : L’Assemblea dei Club di Serie A ha emesso i suoi verdetti e decisioni in vista della prossima stagione in Serie A1 e Serie A2, alcuni di questi decisamente interessanti. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutte le novità che saranno in campo, e le date, dei campionati 2019/2020. Iniziamo dalla Serie A1. La stagione prenderà il via nel fine settimana del 12 e 13 ottobre, mentre si concluderà con la finale dei playoff, e questa sì che sarà la ...

Volley - Julio Velasco torna nello staff azzurro! Sarà direttore tecnico del settore giovanile maschile : L’estate della pallavolo azzurra prosegue con un’altra buona notizia. Dopo le prestazioni eccellenti della Nazionale sia al maschile sia al femminile nella Nations League 2019, la FIPAV ha annunciato in giornata di aver raggiunto un accordo con Julio Velasco per la nomina a nuovo direttore tecnico dell’attività giovanile del settore maschile. L’allenatore argentino, che sulla panchina della squadra italiana ha ...

Beach Volley - World Tour 2019 - Nanjing. Zuccarelli/Traballi : stop verde-oro. Sarà finale per il terzo posto : Sarà finale per il terzo posto per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che non riescono nell’impresa di centrare la loro seconda finale in cattiera nel torneo 2 stelle di Nanjing. La coppia azzurra ha lottato per un set alla pari con le brasiliane Carol Horta/Angela, finaliste una settimana fa a Nantong ma si sono arrese con il punteggio di 2-0. Le azzurre hanno giocato punto a punto il pruimo parziale cedendo solo ai vantaggi (24-22), poi ...