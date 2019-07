Volley | Finale Nations League 2019 | la Russia concede il bis | Stati Uniti battuti

Beach Volley - World Tour 2019 Alba Adriatica. Zuccarelli/Traballi : E’ FINALE! Barboni/Frasca giocheranno per il terzo posto : La sabbia di casa fa benissimo ad Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che, dopo una prima parte di stagione travagliata, tornano a disputare una finale del World Tour un anno e un mese dopo quella persa a Nantong contro Josi/Lili a giugno 2018. Le azzurre hanno trovato una grande mattinata ed hanno inanellato i due successi decisivi per disputare la loro seconda finale del circuito mondiale nel torneo 1 stella di Alba Adriatica contro le olandesi ...

Beach Volley - Europeo Under 22 Antalya. Windisch/Cottafava giocheranno per il bronzo. I russi la spuntano nella battaglia in semifinale : Sarà finale per il bronzo nell’Europeo Under 22 di Antalya per Jakob Windisch e Samuele Cottafava che escono a testa altissima dalla semifinale contro i forti russi Gusev/Shustrov, vittoriosi dopo un’ora di battaglia durissima che ha visto gli azzurri sfiorare la vittoria e una storica finale, che avrebbe fatto il paio con quella Mondiale Under 21 di Windisch e Di Silvestre. Il primo set è una sorta di romanzo con le due coppie che ...

VIDEO Volley - Italia-Polonia : Finale Universiadi 2019 - highlights e sintesi. Gli azzurri vincono la medaglia d’oro : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile alle Universiadi 2019, la nostra Nazionale si è imposta al PalaSele di Eboli sconfiggendo la Polonia al tie-break dopo una partita al cardiopalma in cui ha dovuto rimontare da 1-2. Gli azzurri sono tornati a vincere il titolo nella kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo a 49 anni di distanza dall’ultimo sigilo. Di seguito il VIDEO con gli ...

DIRETTA/ Polonia Russia - risultato finale 1-3 - : finale russa! - Nations League Volley - : DIRETTA Polonia Russia Nations League 2019 streaming video e tv: cronaca live della patita che è la prima semifinale nel torneo di volley maschile.

Volley - Finale Nations League 2019 : USA-Russia. Data - programma - orario d’inizio e tv : USA e Russia si sfideranno nella Finale della Nations League 2019 di Volley maschile che andrà in scena nella notte italiana di lunedì 15 luglio (ore 01.00) a Chicago. I padroni di casa hanno battuto il Brasile in semiFinale al termine di un incontro rocambolesco concluso al tie-break, Matt Anderson e compagni cercheranno di alzare al cielo il trofeo ma per riuscire nell’impresa di fronte al proprio pubblico dovranno sconfiggere i Campioni ...

Volley - Nations League 2019 : Russia e USA si sfideranno in finale - eliminate Polonia e Brasile : Russia e USA si affronteranno nella finale della Nations League 2019 di Volley maschile che andrà in scena stanotte (ore 01.00). A Chicago, durante la notte italiana, sono andate in scena le semifinali del prestigioso torneo internazionale: i Campioni d’Europa hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (25-19; 24-26; 25-22; 25-21) mentre i padroni di casa sono riusciti a sconfiggere il favorito Brasile per 3-2 (25-21; 17-25; 21-25; 25-20; 15-9). I ...

Beach Volley - World Tour 2019 Gstaad. La vendetta di Brouwer/Meeuwsen : niente finale per Lupo/Nicolai : Inutile girarci attorno. Stavolta un po’ di delusione c’è perchè non più tardi di tre giorni fa Daniele Lupo e Paolo Nicolai avevano letteralmente demolito gli olandesi Brouwer/Meeuwsen nella prima gara del girone. La coppia ex campione del mondo sembrava in crisi, dopo un Mondiale anonimo e un paio di tornei al di sotto delle loro potenzialità ma il Beach volley è disciplina strana: basta poco per accendere la scintilla. E la ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - Settebello in finale contro gli Stati Uniti! Attesa per il Volley : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 ARCO – Tra una decina di minuti cominceranno le semifinali del ricurvo maschile. 15:25 ARCO – Nel ricurvo femminile trionfa la sudcoreana Khang al termine di una sfida avvincente contro la connazionale Choi. 15:08 PALLANUOTO – Gli Stati Uniti battono l’Ungheria con il risultato di 12-9 e raggiungono l’Italia in finale. 15:05 TENNIS – Il primo set della ...

Volley - Finale Universiadi 2019 : Italia-Polonia. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita - azzurri a caccia dell’oro : Oggi sabato 13 luglio si gioca Italia-Polonia, Finale del torneo maschile delle Universiadi 2019. Gli azzurri scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) per fronteggiare i temibili biancorossi nell’atto conclusivo della kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo, i ragazzi di coach Gianluca Graziosi sono reduci dalla netta vittoria sulla Francia e andranno a caccia della medaglia d’oro contro un ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - l’Italia sogna negli sport di squadra con Volley e pallanuoto donne - Settebello in vantaggio 4-1 nella semifinale contro la Russia dopo il primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.19 pallanuoto – Gran parata di Pellegrini! 12.18 pallanuoto – Iniziato il secondo quarto! 12.15 pallanuoto – Finisce il primo quarto! 12.14 pallanuoto – 4-1 ITALIA! Bellissima azione degli azzurri, segna da distanza ravvicinata Spione! 12.12 pallanuoto – Pellegrini para un tiro da lontano della Russia, poi Alesiani manda sul palo una ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - l’Italia sogna negli sport di squadra con Volley e pallanuoto donne - in acqua il Settebello nella semifinale contro la Russia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.08 pallanuoto – Pareggio della Russia con Bychov, 1-1. 12.06 pallanuoto – ITALIA IN VANTAGGIO! Gol di Alesiani! 12.03 pallanuoto – Palo di Di Martire e poi il portiere russo para una conclusione di Cannella! Che occasioni per il Settebello! 12.01 pallanuoto – E’ cominciata la partita! 11.59 pallanuoto – Italia e Russia in acqua per l’inizio della ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : Setterosa in finale! Argento alle azzurre del Volley - battute 3-1 dalla Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.25 volley – La Russia vince per la quarta volta consecutiva il titolo universitario femminile, Italia d’Argento, punteggio 25-21 15-25 26-24 25-18 per le nostre avversarie. 22.24 volley – Sei match point Russia. 22.23 volley – Muro della Russia che ha l’oro in mano, 23-17. 22.22 volley.- Scambi combattuti ma l’Italia vede ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : Setterosa in finale! Azzurre del Volley sotto due set a uno nella finale contro la Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.57 volley – L’Italia femminile ha perso 26-24 il terzo set della finale contro la Russia ed è sotto due set a uno. 21.44 ATLETICA – Nell’eptathlon oro alla finlandese Mila Sillman con 6209 punti, record personale, argento all’atleta del Burkina Faso Marthe Koala con 6121, bronzo alla svizzera Caroline Agnou con 5844. Decima ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : Setterosa in finale! Azzurri per sognare nell’atletica - in campo le azzurre nella finale del Volley! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20.35 VOLLEY – Italia avanti 6-3 nel primo set! 20.30 VOLLEY – In campo le azzurre contro la Russia! 20.20 ATLETICA – L’ucraina Olha Korsun vince la medaglia d’oro nel triplo femminile con 13.90, suo record personale, argento alla portoghese Evelise Tavares De Veiga con 13.81, bronzo alla slovena Neja Filipic con 13.73. Sesta ...