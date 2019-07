Volevo fare la rockstar | in autunno Raidue si dà al family dramedy

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) La fiction susi espande e, dopo un paio di stagioni riservate al poliziesco di Rocco Schiavone (promosso su Raiuno), L'Ispettore Coliandro ed Il Cacciatore ed al mistery de La Porta Rossa, si apre al. Ovviamente, lo farà in modo differente rispetto alle serie familiari in onda su Raiuno, puntando su storie e situazioni che sulla rete ammiraglia potrebbero non trovare posto.E' per questo che desta curiositàla, la novità che la seconda rete Rai manderà in onda nella prossima stagione televisiva. Dodici episodi in sei prime serate, prodotti da Rai Fiction e Pepito Produzioni e tratte da un blog. La Fiction Rai 2019-20la, insi dà alpubblicato su TVBlog.it 15 luglio 2019 15:37.

juventusfc : ?? @aaronramsey : 'Volevo il numero 8, e nel momento in cui ho saputo che era libero, lo ho preso. So che è apparten… - SkySport : ? #UltimOra #Wimbledon ?? #Fognini: 'La frustrazione ti fa fare degli sbagli, non volevo offendere nessuno. Mi dispi… - Andycramp3 : RT @juventusfc: ?? @aaronramsey : 'Volevo il numero 8, e nel momento in cui ho saputo che era libero, lo ho preso. So che è appartenuto a un… -