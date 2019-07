Vodafone ora fa pagare 5 euro al mese anche per le SIM dati non usate

Tariffe e servizi 5G - una guida alla scelta (Tim e Vodafone per ora) : Per la prima volta nella storia gli italiani possono scegliere tra le offerte di due operatori per navigare in 5G. Anche Tim infatti, qualche giorno dopo Vodafone, ha aperto...

In arrivo ancora aumenti Vodafone da lunedì 8 luglio : focus sui nuovi clienti : Potrebbero arrivare a stretto giro alcuni aumenti Vodafone da non sottovalutare, almeno stando alle informazioni che stanno trapelando durante il fine settimana in Italia. Non si tratta di vere e proprie rimodulazioni, in quanto i rincari non andranno a colpire i "già clienti". Insomma, bisogna differenziare il discorso rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, trattando quanto si sta discutendo in Senato con la proposta di ...

Ancora rimodulazioni Vodafone : da domani 2 euro in più per tante offerte : Vodafone rimodula tante altre offerte della serie Special, che dal 27 giugno 2019 costeranno 1,98 euro in più al mese. L'articolo Ancora rimodulazioni Vodafone: da domani 2 euro in più per tante offerte proviene da TuttoAndroid.

Queste offerte Vodafone Special Minuti sono ancora disponibili per poco : Proroghe in arrivo per varie offerte telefoniche di Vodafone, che dà tempo fino a fine mese per attivare la Special Minuti 50 GB in portabilità e la Special 1000 1 GB, disponibile per tutti i nuovi clienti. L'articolo Queste offerte Vodafone Special Minuti sono ancora disponibili per poco proviene da TuttoAndroid.

Tornano a galla problemi Vodafone oggi 25 giugno - ma niente down per ora : Si torna a parlare di problemi Vodafone oggi 25 giugno, con alcune anomalie riscontrate dal pubblico prevalentemente sulla linea Mobile, almeno stando alle informazioni preliminari raccolte al momento della pubblicazione dell'articolo. La premessa è doverosa, affinché non si creino inutili allarmismi: siamo distantissimi dalla mole di segnalazioni che abbiamo registrato circa una settimana fa (trattate in tempo reale sulle nostre pagine) quando ...

Vodafone migliora le sue offerte winback Special Minuti con spedizione e primo mese gratis : Vodafone sta facendo un nuovo tentativo con la winback Special Minuti 50GB a 6,99 euro al mese, questa volta offrendo il primo mese gratis. L'articolo Vodafone migliora le sue offerte winback Special Minuti con spedizione e primo mese gratis proviene da TuttoAndroid.

Vodafone migliora le sue offerte winback Special Minuti proponendole con tutto gratis : Vodafone sta facendo un nuovo tentativo con la winback Special Minuti 50GB a 6,99 euro al mese, questa volta offrendo il primo mese gratis.

Vodafone aggiorna ancora il listino dei suoi prodotti IoT a rate : si parte da 2 - 99 euro al mese : Nelle scorse ore si è aggiornato il listino di V by Vodafone, ossia il portafoglio di dispositivi IoT di questo operatore telefonico. Ecco le nuove offerte L'articolo Vodafone aggiorna ancora il listino dei suoi prodotti IoT a rate: si parte da 2,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50GB è ancora qui - sempre per gli ex-clienti Vodafone : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Minuti 50GB, a prezzi diversi in base, probabilmente, all'operatore di provenienza. L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB è ancora qui, sempre per gli ex-clienti Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Ancora offerte estive e smartphone a rate : ecco le novità di Vodafone - Wind e Tre : Scopriamo alcuni dettagli sulle offerte estive di Wind, Vodafone e Tre, destinate ai turisti ma non solo, con novità per chi vuole uno smartphone. L'articolo Ancora offerte estive e smartphone a rate: ecco le novità di Vodafone, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

C’è ancora la possibilità di provare Vodafone Happy Black gratis : Vodafone Happy Black è la nuova iniziativa lanciata dall'operatore all'inizio di questo mese per consentire ai propri clienti di usufruire di tutta una serie di sconti L'articolo C’è ancora la possibilità di provare Vodafone Happy Black gratis proviene da TuttoAndroid.

Ancora truffe su WhatsApp a nome di Vodafone - l’operatore allerta : Non è la prima volta che accade: vere e proprie truffe su WhatsApp a nome di Vodafone sono perpetuate da sedicenti operatori al soldo del brand che in realtà con quest'ultimo non hanno nulla a che fare. Si tratta dunque di semplici millantatori che tentano "la sorte" cercando di irretire nuove vittime con l'app di messaggistica più utilizzata in assoluto. Era dicembre 2018 quando sulle nostre pagine venivano riportati i primi tentativi di ...

