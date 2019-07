Vittoria ora rischia di diventare solo l’ennesimo simbolo della mafia che vince

Superbike - GP Usa 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea centra la quinta Vittoria di fila e allunga nel Mondiale - Bautista cade ancora e sprofonda a -49 : Non si ferma più la cavalcata vincente di Jonathan Rea, capace di trionfare in gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 portandosi così a quota cinque successi di manche consecutivi e allungando in maniera forse decisiva nella classifica del Mondiale Superbike. Il fenomenale nord irlandese della Kawasaki ha infatti approfittato nel migliore dei modi della quarta caduta stagionale del rivale Alvaro Bautista, conducendo ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : choc per la morte di Alessio a Vittoria - 13 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. choc per la morte del piccolo Alessio, investito da un pirata della strada; gambe amputate al cugino, 13 luglio 2019,.

‘La Fagiané di Magrini’ : “Viviani fantastico e l’Italia può portare a casa ancora qualche Vittoria. Domani tappa da fuga e i big…” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. QUARTA tappa TOUR DE FRANCE 2019 LA VOLATA PERFETTA DI ELIA VIVIANI D’altronde l’avevo pronosticato anche ieri. Aveva il treno più attrezzato, quello che non hanno le altre squadre e lui è stato fantastico anche per la freddezza che ...

Tour de France 2019 - Mike Teunissen : “Non riesco ancora a crederci - potevo soltanto sognare una Vittoria di questo genere” : Difficile immaginare una sorpresa più grande per la prima tappa del Tour de France 2019. Tra le tante stelle attese sul traguardo di Bruxelles, in Belgio, ad avere la meglio e conquistare la maglia gialla è stato l’olandese Mike Teunissen (Jumbo-Visma), corridore che avrebbe dovuto aiutare il connazionale Dylan Groenewegen se una caduta nell’ultimo chilometro non avesse tagliato fuori dalla lotta per il successo il velocista di punta ...

'Ndrangheta : Salvini - 'oggi Vittoria legalità contro troppi Mancuso ancora in giro' : Limbadi (Vv), 2 lug. (AdnKronos) - "Una bella giornata di vittoria della legalità e sono contento che questo potrà essere uno spazio dove si studia, si cresce e si combattono mafia, camorra e 'Ndrangheta". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Limbadi, in Calabria, dov

Caporalato in un'azienda florovivaistica a Vittoria : due denunce FOTO : Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria denunciano i titolari,un vittoriese e una rumena, di azienda florovivaistica

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Pole fantastica - ora voglio la prima Vittoria” : Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è stato perfetto a Spielberg e ha guadagnato la seconda partenza al palo della sua giovane carriera, il monegasco è risultato semplicemente imbattibile nel corso delle qualifiche e ha ampiamente meritato la prima piazzola. Domani l’alfiere della Rossa andrà a caccia della prima vittoria, sarà chiamato a un duello ...

Amanda Knox nuova Vittoria processuale : ora l'Italia deve risarcirla : È definitiva la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia per il processo per l'omicidio...

Tennis - ATP Halle 2019 : Zverev e Bautista ai quarti di finale. Berrettini avanza ancora - Vittoria sofferta per Federer : Sono andati in archivio gli ultimi ottavi di finale nell’ATP di Halle (Germania). Sull’erba tedesca abbiamo assistito ad una giornata molto intensa, nella quale il bel gioco non è mancato e che vale la pena analizzare. Di sicuro, spicca una luce azzurra. Si tratta di Matteo Berrettini che, dopo essersi aggiudicato la scorsa settimana il torneo di Stoccarda, si è imposto nel derby tricolore contro Andreas Seppi 4-6 6-3 6-2, ...

Basket – Splendido bis delle azzurre : ancora una Vittoria contro la Bielorussia! Elisa Penna miglior marcatrice : Parma, Italia-Bielorussia 73-56: per Crippa partita numero 100 in Nazionale. Raduno sciolto, le azzurre si ritrovano martedì 18 a Roma Vince ancora l’Italia, nel secondo test consecutivo che ha visto impegnata la Nazionale Femminile nel weekend contro la Bielorussia. Dopo il 71-67 di Broni, oggi le azzurre si sono imposte per 73-56 al PalaCiti di Parma. La miglior marcatrice tra le azzurre è stata Elisa Penna con 12 punti, in doppia ...

L’Italia fa innamorare : dati di ascolto esorbitanti per i Mondiali calcio femminile. 2 - 9 milioni e 23% di share per la Vittoria con la Giamaica : Boom di ascolti per la Nazionale Italiana di calcio femminile che continua a regalare grandi soddisfazioni ai Mondiali 2019 in corso di svolgimento in Francia. Ieri le azzurre sono scese in campo a Reims e hanno travolto la Giamaica con un roboante 5-0 dopo aver sconfitto l’Australia all’esordio con una rimonta pirotecnica, la partita era in programma alle ore 18.00 di venerdì 14 giugno (quindi in fascia oraria ben diversa rispetto a ...

Playoff basket - Venezia è stanca e Sassari strappa la Vittoria fuori casa. Ma ora la Dinamo ha qualcosa da perdere : l’analisi : Vero, le finali al meglio delle sette gare sono infinite. Giocate, poi, nella sauna del Taliercio, lo sono ancora di più. Eppure dopo gara2 l’impressione è che Sassari abbia preso le misure a Venezia – checché ne dica Gianmarco Pozzecco: “Non capisco un cazzo di pallacanestro” – e che la sconfitta di misura (di soli due punti) nella prima sfida sia stata un passo falso per una squadra che sin lì ne aveva vinte 22 di ...

Mondiale femminile - Morace : “non è stata una Vittoria casuale” : “Ieri ho visto una grande prova da parte delle ragazze, sono state fantastiche. Non è stata una vittoria casuale, abbiamo giocato alla pari contro l’Australia che è sesta nel ranking Fifa e abbiamo ottenuto un successo meritato grazie a una indiscutibile superiorità tecnica e tattica malgrado le ‘Aussie’ fossero più forti a livello fisico”. Sono le dichiarazioni della bandiera del calcio femminile italiano, ...

Mondiali calcio femminile : Italia - ci hai fatto innamorare! Vittoria monumentale - rimonta storica - gol all’ultimo secondo. E ora si sogna… : Abbiamo aspettato questo momento per 20 anni, tanto era passato dall’ultima apparizione dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile: in mezzo due decenni complicatissimi in cui il nostro movimento non era riuscito a decollare, complici anche degli annosi problemi culturali e lo scetticismo che spesso regna sovrano tra le masse quando si vede una ragazza con un pallone da calcio tra i piedi. La nostra Nazionale ha però dato davvero ...