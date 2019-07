Violenti temporali sul Tirreno | enorme tornado in Corsica | bombe d’acqua e panico a

Allerta Meteo Puglia - preoccupazione per il forte maltempo di stasera : arrivano nuovi Violenti temporali : Il centro funzionale della Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di Allerta gialla, dalle 8 di oggi fino alle successive 24 – 36 ore, a causa del previsto peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla regione. Sono, infatti, previsti fenomeni temporaleschi localmente intensi che interesseranno, in particolare, i settori adriatici. A ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale si prevedono, inoltre, rovesci ...

PREVISIONI METEO/ Violenti temporali nelle Marche - maltempo su tutto l'Adriatico : PREVISIONI METEO, maltempo e temporali sulle regioni adriatiche, ma anche nelle zone interne della Toscana: temperature in picchiata

Violenti temporali nel tarantino : gravi danni a Castellaneta Marina [FOTO] : La severa perturbazione ha colpito la Puglia ieri causando tanti danni soprattutto causa del vento e della grandine, ha toccato anche il tarantino, dove il peggioramento più intenso è giunto nel...

Meteo : rischio temporali Violenti in Puglia. Possibile grandine grossa - nubifragi e trombe d'aria : Mattina nuvolosa e molto umida per la Puglia, segno che qualcosa ormai sta per cambiare dopo tanti giorni dominati dall'anticiclone sub-tropicale e caldo davvero eccessivo. Difatti una perturbazione...

Maltempo - Violenti temporali in Lombardia : nubifragi e grandine tra Bergamo e Monza [VIDEO] : violenti temporali si stanno abbattendo in Lombardia in questa nuova ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da Nord a Sud con grandine, nubifragi, forte vento e tornado. temporali di forte intensità si stanno verificando tra Monza e Bergamo, scaricando grandi quantità di pioggia, grandinate e provocando un clamoroso calo delle temperature fino a +17°C in pieno giorno. Segnaliamo 71mm ad Almè, 68mm a Garlate, 61mm a Presolana M. Pora, 57mm ...

Maltempo - “esplodono” Violenti temporali dall’Emilia Romagna alla Puglia : “mai visto un cielo così” [FOTO LIVE] : Imperversa il Maltempo su varie zone d’Italia, anche al Sud dove sono in atto i primi fenomeni estremi nonostante il caldo africano abbia raggiunto proprio oggi il suo picco massimo: eloquente quanto accaduto sulle Murge, in Puglia, dove tra Alberobello, Noci e Putignano si sono verificate violente grandinate e la temperatura è crollata in meno di un’ora da +35°C a +21°C! Sempre al Sud, altri temporali hanno colpito il Molise e il ...

Maltempo in Toscana : Violenti temporali - vento forte e allagamenti tra Livorno e Pisa : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi nella zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate: i danni hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati e si sono rovesciati anche alcuni container. Danni e disagi anche in provincia di Pisa per i violenti ...

Previsioni meteo 4 luglio - temporali Violenti al Nord con pericolo grandine : Secondo le Previsioni meteo del 4 luglio la penisola deve ancora fare i conti con i temporali che in queste ore potranno interessare anche l'Appennino, mentre venerdì si andrà verso una maggior stabilità grazie a una temporanea spinta dell'alta pressione dal Mediterraneo verso Nord. Gran caldo al Sud.

Violenti temporali con grandine nelle regioni del nord e Appennini centrali : Roma - Il nord Italia rimane esposto a infiltrazioni umide ed instabili, pilotate da una vasta depressione sul nord Europa che negli ultimi giorni è riuscita gradualmente a guadagnare spazio verso l'area alpina. Ciò comporterà l'innesco di nuovi acquazzoni o temporali a partire dal pomeriggio sui settori alpini e su parte di quelli Appenninici, con sconfinamenti alla Val Padana. Col passare delle ore infatti il contrasto ...

Maltempo - temporali Violentissimi su Milano in serata : 85mm in centro - gravi danni e feriti [LIVE] : E’ una notte di forte Maltempo al Nord Italia. Violenti temporali hanno colpito Milano, dove sono caduti 85mm di pioggia e la temperatura è crollata a +19°C dopo aver raggiunto nel pomeriggio anche oggi i valori elevatissimi di +34°C. Proprio il caldo eccessivo di queste prime settimane d’estate, innesca temporali così violenti che diventeranno ancor più intensi e frequenti nei prossimi giorni. Una quercia si e’ schiantata su ...

Maltempo - Violenti temporali al Nord : serata da incubo con grandine - vento e saette [FOTO] : Il Maltempo non molla la sua presa sul Nord Italia per il quale si prospetta una serata da incubo tra grandine, vento e fulmini. violenti temporali stanno colpendo la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, la Toscana e le Dolomiti, dove nelle scorse ore una donna è stata travolta dall’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa e ha perso la vita, ritrovata a decine di metri di distanza dai soccorritori. ...

Maltempo - Violenti temporali sulle Dolomiti : torrente ingrossato in Val Zoldo - salvato gruppo di scout : Un gruppo di 26 bambini e 9 accompagnatori di una associazione scout è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco in Val di Zoldo (Belluno), dopo essere rimasto bloccato dall’ingrossamento di un torrente, a causa del Maltempo. L’intervento, cui ha preso parte anche il Soccorso alpino, è avvenuto in località Pralongo. Gli scout si sono trovati il sentiero bloccato dalle acque del torrente, fuoriuscito ...

Maltempo - Violenti temporali in Val di Fassa : è un disastro - donna travolta e uccisa da un torrente in piena : violenti temporali si sono abbattuti sulle Dolomiti, come mostrano le immagini del video in fondo all’articolo. A seguito di un’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa, in Trentino, una donna risultava dispersa dopo essere stata travolta dall’improvviso ingrossamento del rio dovuto al forte temporale che nel primo pomeriggio di oggi ha scaricato una notevole quantità di acqua. Alla ...