VIDEO Tour de France 2019 | la caduta di Mikel Landa a fine tappa

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) La decimadelde, che portava il plotone ad Albi, non ha risparmiato i colpi di scena, anzi. Nel tratto finale dello stage, infatti, il vento ed i ventagli del gruppo sono costati secondi preziosi a diversi protagonisti della classifica generale, come Fuglsang, Pinot, Uran e Porte. Come se non bastasse, nel momento nel quale i ritardatari cercavano di risalire la corrente, c’è stato un altro episodio importante che coinvolge lo spagnolo. Il corridore della Movistar, infatti, è caduto a poco meno di 15 km dall’arrivo, perdendo 2’10” dai migliori. Questo incidente ha scatenato numerose polemiche, dato che in prima battuto è stato accusato Romain Bardet dell’accaduto, ma nelle ore successive è stato Warren Barguil ad assumersi le responsabilità. Andiamo a rivedere quello che è successo.: LADIQue ...

RadioItalia : .@mengonimarco è di nuovo in tour! Chi di voi seguirà le date del “Fuori Atlantico Tour”? #radioufficiale… - rockmoda : Romantici ci vediamo in tour! Chi ci sarà? Noi sicuramente! Dicembre è ancora lontano ma noi siamo già lì con la t… - Eurosport_IT : Forza, Alessandro De Marchi! ?? Brutta caduta all'inizio della nona tappa, deve abbandonare il Tour de France in am… -