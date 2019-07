VIDEO Tour de France 2019 | highlights e sintesi decima tappa | Van Aert all’ultimo respiro

Foto e VIDEO del concerto di Marco Mengoni a Fontanellato - al via Fuori Atlantico Tour : Il concerto di Marco Mengoni a Fontanellato apre ufficialmente la serie di spettacoli che l'artista di Ronciglione ha pensato per la sessione estiva a supporto del nuovo album di inediti che ha rilasciato nel mese di novembre. Il Tour si è aperto in una location molto particolare, quella del Labirinto della Masone di Fontanellato, nel quale ha portato la musica di Atlantico in uno scenario che richiama il dichiarato impegno per l'ambiente ...