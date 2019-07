Victor Allen | chi è il marito di Tiziano Ferro | età | lavoro e foto

caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il 13 luglio, poco prima dell’ora del tramonto,, 39 anni, e il fidanzatoi sono uniti civilmente nella casa di Sabaudia del cantante. La coppia si era già segretamente sposata lo scorso 25 giugno a Los Angeles. A questa seconda celebrazione erano presenti una quarantina di persone tra parenti e amici. ‘’Il matrimonio è una cosa sconvolgente’’, ci ha detto il cantante che finora ha sempre protetto molto la sua vita sentimentale. ‘’Perfaccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere’’ La notizia e lasono state affidate in anteprima esclusiva a Vanity Fair, che nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio pubblica l’intervista in cui il cantautore – che proprio sul settimanale aveva fatto coming out nel 2010 – racconta la storia d’amore con l’americano marketing manager e la ...

