Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E ANAGNINA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SEMPRE SULL’A24 MA SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ANAGNINA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA CASALINA E APPIA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE Roma AD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PONTINA AL MOMENTO CHIUSA IN DIREZIONE Roma PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 43 + 350 IL TRAFFICO DEVIATO SU VIA VALLELATA CODE DA VIALE EUROPA RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DELLE STRADE LIMITROFE CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE, DA VIA DELLA MECCANICA A VIA UGO FOSCOLO IN DIREZIONE APPIA SEMPRE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN LIEVE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULLA VIA NOMENTANA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI A TOR LUPARA, MA PER TRAFFICO INTENSO SUL RACORDO IL TRAFFICO E’ GENERALMENTE SCORREVOLE AD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN LENTO MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24 A SEGUIRE CODE TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E ARDEATINA POI RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE DA TOR VERGATA A SEGUIRE RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORD ANULARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE MA PER TRAFFCO INTENSO TRA CASILINA E CASAL MONASTERO E TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO STESSA SITUAZIONE, CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A 24, A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE SUL RACCORDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA LA COLOMBO E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E IL RACCORDO VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA UN INCIDENTE CONTINUA A PROVOCARE CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO LA CIRCOLazioNE IN QUESTO MOMENTO E’ ANCORA SCORREVOLE SI RALLENTA SULL’AURELIA TRA TESTA DI LEPRE E ...