Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE DA TOR VERGATA A SEGUIRE RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORD ANULARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE MA PER TRAFFCO INTENSO TRA CASILINA E CASAL MONASTERO E TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO STESSA SITUAZIONE, CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A 24, A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORD ANULARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE MA PER TRAFFCO INTENSO TRA CASILINA E CASAL MONASTERO E TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO STESSA SITUAZIONE, CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A 24, A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE SUL RACCORDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA LA COLOMBO E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E IL RACCORDO VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E IL RACCORDO VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA UN INCIDENTE CONTINUA A PROVOCARE CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO LA CIRCOLazioNE IN QUESTO MOMENTO E’ ANCORA SCORREVOLE SI RALLENTA SULL’AURELIA TRA TESTA DI LEPRE E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SUL RACCORDO LA CIRCOLazioNE IN QUESTO MOMENTO E’ SCORREVOLE SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE FREGENE E SI RALLENTA SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI SANTA SEVERA E SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO LA CIRCOLazioNE IN QUESTO MOMENTO E’ SCORREVOLE SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE FREGENE E SI RALLENTA SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DEI PINI E CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 13:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO LA CIRCOLazioNE IN QUESTO MOMENTO E’ SCORREVOLE AD ECCEZIONE DEL TRATTO ARDEATINA APPIA IN ESTERNA DOVE SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA LIDO DEI PINI E CASTEL FUSANO SIO RALLENTA SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 12:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD CON TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E PONTINA TRAFFICATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI L’AURELIA TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 11:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A24 Roma TERAMO CON TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO REGOLARE LA CIRCOLazioNE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E PRATICA DI MARE TRAFFICATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI L’AURELIA TRA SANTA ...