Via Cardinal Capranica | nuclei familiari cominciano ad uscire da stabile

Via Cardinal Capranica : alcune famiglie accettano proposta alloggiativa : Roma – Un gruppo di occupanti dell’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica, dove da questa notte sono partite le operazioni per la liberazione dello stabile, ha accettato gli alloggi alternativi proposti. Al momento una delegazione di esponenti della Questura e della Polizia Locale sta provando ad avviare un dialogo con gli altri occupanti. In questa fase stanno uscendo alcune famiglie per l’abbinamento con gli ...

Circondata struttura Via Cardinal Capranica - occupanti sul tetto : Roma – E’ salita gia’ nella notte la tensione nell’occupazione di via Cardinal Capranica, in zona Primavalle, a Roma. Gia’ dalle 23.30 infatti, nella zona circostante la palazzina in cui vivono circa 300 persone, 78 nuclei familiari con 80 bambini, sono arrivate decine di agenti del Reparto Mobile della Questura di Roma, che con i blindati hanno ‘circondato’ la struttura. Gli occupanti, preoccupati da un ...

Comune : iter per assistenza immobile Via Cardinal Capranica : Roma – Garantire i livelli assistenziali, come previsto dalla normativa, a tutte le persone in condizioni di accertata fragilita’. Con questo obiettivo la Giunta capitolina ha approvato una memoria che traccia la road map per la presa in carico degli aventi diritto che si trovano nell’immobile occupato di via Cardinal Capranica. In questi giorni verra’ formulata una proposta di accesso in strutture alternative per ...

Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il Via al processo di beatificazione del partigiano Aldo Gastaldi "Bisagno" : Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via alla causa di beatificazione e canonizzazione di Aldo Gastaldi, ‘Bisagno’, primo partigiano d’Italia e medaglia d’oro della Resistenza. Ne dà notizia la Curia Arcivescovile di Genova attraverso il settimanale cattolico diocesano ‘Il Cittadino’.L’editto arcivescovile porta la data del 31 maggio ed invita “a comunicare direttamente o a far pervenire ...