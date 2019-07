Via Cardinal Capranica | alcune famiglie accettano proposta alloggiativa

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – Un gruppo di occupanti dell’ex scuola Don Calabria in via, dove da questa notte sono partite le operazioni per la liberazione dello stabile, ha accettato gli alloggi alternativi proposti. Al momento una delegazione di esponenti della Questura e della Polizia Locale sta provando ad avviare un dialogo con gli altri occupanti. In questa fase stanno uscendoper l’abbinamento con gli alloggi. Presenti oltre alla Polizia, una cinquantina di agenti della Polizia Locale, Gruppi speciali di sicurezza urbana e Gruppo Monte Mario, anche con personale del reparto assistenza emarginati per fornire supporto agli occupanti unitamente ai servizi sociali. L'articolo Viaproviene da RomaDailyNews.

fanpage : Via Cardinal Capranica: sgombero in corso, centinaia di agenti assediano occupazione - Agenzia_Dire : Già dalle 23.30 nella zona circostante la palazzina di via #CardinalCapranica in cui vivono circa 300 persone, 78… - AnnaBasso1 : RT @christianraimo: Sgombero nel cuore della notte a via Cardinal Capranica. Famiglie e bambini in strada. Zona rossa. La repressione di @m… -