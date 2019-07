Veneto | Legambiente | per Lago di Garda solo un punto su sei fuori dai limiti 2

Veneto : Legambiente - per Lago di Garda solo un punto su sei fuori dai limiti : Verona, 15 lug. (AdnKronos) - Su sei punti monitorati, uno solo è risultato inquinato. È questo, in estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici della Goletta dei Laghi nei giorni scorsi, in occasione dell'arrivo sulla sponda veneta del Lago di Garda della camp

Veneto : Legambiente - per Lago di Garda solo un punto su sei fuori dai limiti : Verona, 15 lug. (AdnKronos) – Su sei punti monitorati, uno solo è risultato inquinato. è questo, in estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici della Goletta dei Laghi nei giorni scorsi, in occasione dell’arrivo sulla sponda veneta del Lago di Garda della campagna di Legambiente, realizzata in collaborazione con il CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli ...

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione (3) : (AdnKronos) – Per il quarto anno consecutivo, grazie alla collaborazione con Enea, è stata monitorata anche la presenza di microplastiche nelle acque dei laghi, focalizzando l’attenzione sull’apporto degli impianti di trattamento delle acque reflue rispetto alla quantità di microplastiche presenti. Per la prima volta la campagna di Legambiente ha monitorato le microplastiche anche nel Lago di Santa Croce.‘Il ...

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione : Belluno, 15 lug. (AdnKronos) – Il Lago Santa Croce non presenta particolari criticità dal punto di vista della depurazione. è questo, in estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici della Goletta dei Laghi nei giorni scorsi, in occasione dell’arrivo sul Lago di Santa Croce della campagna di Legambiente, realizzata in collaborazione con il CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, ...