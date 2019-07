Vela – Gradoni nella storia | l’azzurro si aggiudica il terzo Mondiale Optimist

sportfair

(Di lunedì 15 luglio 2019) Marcovince iled entra. È il primo a riuscire nell’impresa Primo con 26 punti, a 19 dal secondo e a 30 dal, una vittoria netta e senza. Marcodoveva mettere a segno una giornata perfetta ad Antigua, luogo del2019, una giornata di quelle dove sbagliare non è ammesso, perché gli avversari erano vicini e temibili. E Marco l’ha messa a segno alla perfezione, vincendo entrambe le prove. Marco ha stabilito un record difficilissimo da battere. Dopo la vittoria del primo, nel 2017 in Thailandia, e del secondo a Cipro nel 2018, Marco l’ha fatto di nuovo e si è portato a casa anche iltitolodi fila. Un’impresa che non era riuscita ancora a nessuno. Per l’Italia, che solo pochi giorni fa, sempre ad Antigua, aveva vinto anche anche ila squadre e si era già portata a casa i ...

