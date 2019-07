Varese | si sporge per una foto e cade nella gola del fiume

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lavinia Greci È accaduto in un paese vicino al Lago Maggiore: a perdere la vita un 22enne lombardo che si trovava a Cittiglio per un'escursione sul torrente San Giulio. Il giovane è precipitato in unadi 15 metri Si sarebbe distratto per scattare una. Poi avrebbe perso l'equilibrio, facendo un salto di oltre 15 metri nel fondo dellascavata dal. Matteo Rossi è morto così ieri, a 22 anni compiuti da qualche giorno, durante una domenica pomeriggio come le altre. Ha perso la vita a Cittiglio, un paese vicino al Lago Maggiore, meta molto frequentata dai turisti per le cascate formate dal salto d'acqua del torrente San Giulio. Lì ci era arrivato dopo pranzo, in compagnia di un amico per un'escursione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giovane di Travedona Monate è stato soccorso e trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri dagli ...