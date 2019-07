Upas | trame al 26 luglio | Mia riceve uno schiaffo dalla sorella Alex

Upas - trame 11-12 luglio : Renato considerato 'un vecchio malridotto' da Otello : Nuovi intrighi all'interno della longeva soap opera italiana, "Un posto al sole" che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni dell'episodio numero 5294 in onda sul piccolo schermo giovedì 11 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Diego. Il giovane Giordano prenderà una decisione che potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua vita dopo la fine della storia con Beatrice. Il figlio di ...

Upas - trame al 19 luglio : Patrizio torna - Marina apprende che Arturo è malato : torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera partenopea in onda da oltre vent'anni su Rai 3. Nelle nuove puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, i telespettatori assisteranno al ritorno di Patrizio Giordano a Napoli mentre Marina scoprirà che Arturo ha una brutta malattia. Infine Raffaele mostrerà preoccupazione per Diego scomparso nel nulla.

