Uomini del Cnsas al lavoro nel week end | effettuati due interventi di soccorso sul Gran

A 50 anni dall’Apollo 11 e dopo 12 Uomini sulla Luna - ora potrebbe essere il turno della prima donna con la missione Artemis : A 50 anni dalla missione Apollo 11 e dopo 12 uomini approdati sulla superficie Lunare, Jim Bridenstine, amministratore capo della NASA, ha parlato di una donna sulla Luna che potrebbe lasciare la sua impronta nel 2024 con la missione Artemis (Artemide). Nome scelto non a caso, dal momento che Artemide era la dea greca della caccia e della Luna e sorella di Apollo. “Il programma Apollo ha cambiato per sempre la storia … ma Apollo ...

Medhanie - espulso o rifugiato? Braccio di ferro giudiziario sul futuro dell’eritreo ingiustamente scambiato per un trafficante di Uomini : La sentenza prevede la sua espulsione, il Viminale lo detiene in un centro per i rimpatri, ma lui ha presentato richiesta di asilo e non può essere rimandato nel suo paese dove rischierebbe la vita

Gli Uomini meglio vestiti della settimana : Nonostante il caldo e nonostante sia luglio, di occasioni per incontrare i nostri uomini meglio vestiti, non sono mancate nemmeno questa settimana. Anzi. A riprova che l'eleganza è un fattore innato e che con il caldo non viene meno, i nostri best dressed li abbiamo scovati un po' in giro per il mondo, come sempre. Dal torneo di Wimbledon in Inghilterra alla première del film Disney Il Re Leone a Hollywood, passando per le ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi è settima nella finale dal metro. Alle 13.45 la finale del sincro 3m Uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32: E’ tutta per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento Alle 13.45 per la finale del sincro trampolino 3m uomini, che completerà il programma 9.28: Una gara senza infamia e senza lode per Bertocchi, a cui è mancato sempre qualche punto in ogni tuffo. Il podio di Budapest dunque non viene confermato e sicuramente l’alibi non mancano visti i problemi fisici di quest’anno. 9.26: ...

Ulisse Fest : il senso del viaggio secondo due Uomini che hanno cambiato il mondo : Tony Wheeler e Carlo Petrini sono due fondatori. Il primo delle Lonely Planet, nate per gioco nel 1973 grazie al libricino «Across Asia on The Cheap» scritto con la moglie Maureen e diventato il seme delle guide turistiche più diffuse per il pianeta. Il secondo del movimento Slow Food, creato nel 1986 in Piemonte e germogliato in tutti i continenti. I due appartengono a una generazione – Wheeler è del ‘46, Petrini del ‘49 – convinta che si ...

Mattia Marciano (Uomini e Donne) e la ex dell’Isola dei Famosi. La coppia-boom esce allo scoperto : Il trono di Mattia Marciano è stato contraddistinto dalle turbolenti pressioni per le frequenti segnalazioni che lo volevano d’accordo con la sua corteggiatrice Vittoria Deganello, colpevole di essere parte della comitiva di Andrea Damante, con cui il bel dentista partenopeo condivide l’agenzia. La loro storia è poi finita e i due hanno preso strade diverse. “Nonostante sia passato tanto tempo, questa domanda è all’ordine del giorno”, aveva ...

Uomini e Donne - Mattia Marciano ritrova l'amore con la figlia dell'allenatore del Bologna : Nessun ritorno di fiamma con Angela Nasti ma una nuova ragazza che sembrerebbe proprio gli stia rubando il cuore. Stiamo parlando di Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne che come riportato dal settimanale Chi sembrerebbe essere protagonista del gossip estivo grazie alla nuova fidanzata Viktorija Mihailovic, figlia dell'allenatore della squadra calcistica del Bologna ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, stagione 2019.I due si ...

Gossip Uomini e donne - Rocco Fredella difende la fidanzata dagli haters : 'Solo invidia' : Sono lontanissimi i tempi in cui Rocco Fredella corteggiava Gemma Galgani a Uomini e donne. Oggi l'ex cavaliere è felicemente fidanzato con Doriana Bertola, o semplicemente Dory come ama farsi chiamare, e non nasconde il proprio amore nei social network o alle pagine di 'Uomini e donne Magazine'. Molti fan del dating show sostengono la coppia, dicendosi ben lieti di vedere il piastrellista sorridente e innamorato, mentre altri fin dall'inizio ...

Trono Over Uomini e Donne - Rocco Fredella criticato. Lui : “Invidia” : Rocco Fredella di Uomini e Donne Over: botta e risposta con gli hater Il popolare ex cavaliere del Trono Over, Rocco Fredella, ha annunciato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine di essersi messo ufficialmente insieme a Doriana, arrivando anche a dichiarare di volerla presto sposare. Un annuncio che ha ovviamente creato un bel caos mediatico tra i fan del dating show quotidiano di Canale 5. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore Rocco ...

Uomini e Donne - orrore contro Rocco Fredella : "Portala a tosare". Lui sbrocca - periodo drammatico : Dopo l'addio al Trono Over di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - prosegue alla grande la storia d'amore di Rocco Fredella con Doriana. Ma di pari passi gli haters proseguono a spargere veleno contro Rocco, sia perché ha lasciato Uomini e Donne sbattendo la porta, sia per

Uomini e Donne - Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione : "Un disastro" - il messaggio da lacrime della coppia : Lontanissime le voci sulla crisi di coppia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, amore sbocciato a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due stanno bene, innamoratissimi, così come messo in chiaro da un post dell'ex tronista su Instaram. Tra i commenti, è spunta

Uomini e donne - la frecciatina della Capuano a Giulia Cavaglià : 'La verità verrà fuori' : La storia d'amore tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni prosegue nel migliore dei modi a circa quattro mesi dalla scelta avvenuta nella puntata serale di Uomini e donne. Nonostante la loro frequentazione fosse iniziata in sordina, tanto che entrambi avevano dichiarato in un primo momento di non essere ancora innamorati, il tempo ha dimostrato l'importanza di non correre troppo, giungendo a proclami ufficiali troppo espliciti. Fin dall'inizio ...

Gli Uomini meglio vestiti della settimana : Gli uomini più eleganti di questa settimana? Eccoli. In attesa delle vacanze estive le celeb si vestono di tutto punto e si spostano da New York a Parigi, da Beverly Hills a Roma. Davvero inarrestabili. Da un front row a un gala di beneficenza, da un party esclusivi a una première a Hong Kong… E nonostante il caldo appaiono – quasi – sempre impeccabili. Anche questa settimana sono stati numerosi gli avvistamenti e ...

Nella preistoria gli Uomini rimodellavano il loro cranio : (Foto: Zhang et al., American Journal of Physical Anthropology, 2019) La deformazione cranica indotta era una pratica molto diffusa Nella preistoria, che consisteva nel rimodellare il cranio tramite panni o assi di legno, in modo da farlo crescere con una forma appiattita e allungata. E ora, un team di ricercatori della Jilin University in Cina e della Texas A&M University ha appena scoperto, in quella che oggi è la Cina nord-orientale, le ...