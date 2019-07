Una Vita | trame fino al 20 luglio | Flora innamorata di Paquito

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Le nuove anticipazioni della nota telenovela Unariservano interessanti curiosità. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 15 al 20, Blanca non riuscirà a credere che suo figlio Moises sia ancora vivo e vorrà entrare in convento. Dopoconfesserà a Peña che nel dolce che ha mangiato era presente del veleno per topi, che lei stessa ha messo per errore nell'impasto. Poi Peña rivelerà ache in realtà il dolce è stato buttato via a causa del suo cattivo sapore. Più tardi la donna si renderà conto di esseredi, mentre Agustina aiuterà Arturo a nascondere i suoi problemi con la vista. Successivamente Cristina Novoa seguirà gli ordini di Ursula e manipolerà Carmen, Celia e Susana. Arturo ha la cataratta Nelle puntate di Unache andranno in onda da lunedì 15 a sabato 20, Carmen sarà parecchio distante dall'investigatore privato Riera: ...

Inter : ?? | IMPORTANTE Il calcio, come la vita, è una questione di coraggio. Ma essere coraggiosi è #NotForEveryone #FCIM - NicolaPorro : La vita che cambia in un attimo, per una deviazione. Le toccanti e coraggiose parole di Sinisa Mihajlovic durante l… - GoalItalia : Una vita in Europa? Ora Diego Costa può tornare in patria ?? -