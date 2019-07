Un Posto al Sole Anticipazioni 16 luglio 2019 | Marina cade nello sconforto Arturo sta

Un Posto al Sole : anticipazioni 15 – 19 luglio 2019 : Lorenzo Sarcinelli è Patrizio Giordano in Un Posto al Sole Continua senza sosta l’appuntamento quotidiano con Un Posto al Sole. La soap partenopea, in onda dal lontano 1996, raggiunge questa settimana l’importante traguardo delle 5300 puntate, un vero e proprio record per una produzione made in Italy. Negli episodi in onda nei prossimi giorni assisteremo al ritorno a sorpresa a Napoli di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), reduce da uno ...

Anticipazioni Un Posto al sole al 26 luglio : Otello insofferente per l'assenza di Teresa : È una delle domande che da mesi rimbalza sulle varie pagine dedicate a Un posto al sole: che fine ha fatto Teresa Diacono? È successo qualcosa alla sua interprete Carmen Scivitarro? In molti hanno ipotizzato una sua possibile malattia, soprattutto perché nelle sue ultime apparizioni l'attrice era apparsa particolarmente dimagrita e sciupata. E la preoccupazione si è fatta ancora più insistente qualche settimana fa, quando la Scivitarro è ...

Un Posto al sole : ILENIA LAZZARIN ai Palinsesti Rai. Quando la rivedremo? : Di recente – lo avrete certamente letto – c’è stata la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai e per Un posto al sole hanno partecipato all’evento tre interpreti della soap partenopea: Maurizio Aiello, Ludovica Nasti e ILENIA LAZZARIN. Aiello e la Nasti sono particolarmente al centro della scena in questo periodo: il personaggio di Maurizio, Alberto Palladini, ha acquisito grandissimo potere ai Cantieri, fino a ...

Un Posto al sole trame settimanali dal 15 al 19 luglio : torna Patrizio : Nelle puntate di Upas di questa settimana, verrà dato ampio spazio ai due fratelli Giordano, ma mentre Patrizio riceverà un'ottima e inaspettata offerta di lavoro, Diego sarà sempre più ossessionato da Beatrice al punto che potrebbe commettere una follia. Nel frattempo Marina che scoprirà che Arturo, nonostante sia gravemente malato, preferisce non curarsi. Di seguito le anticipazioni e le trame degli episodi di un posto al sole che andranno ...

Un Posto al sole anticipazioni : una spiacevole sorpresa per Giulia : anticipazioni Un posto al sole dal 15 al 19 luglio: il ritorno di Patrizio Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana, continua a regalare clamorosi colpi di scena ai telespettatori di Rai3. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 luglio svelano che Serena e Filippo daranno vita a un nuovo progetto imprenditoriale. Marina viene contattata da un operatore della mensa dei poveri. Conosce così il misterioso ...

Un Posto al Sole - la svolta su Teresina Diacono : ecco cosa ne sarà del personaggio (spoiler) : Teresina Diacono è un personaggio molto amato della soap Un Posto al Sole. Da più di anno, Teresina è ‘scomparsa’. Inizialmente, dato che l’attrice Carmen Scivitarro (che alla Diacono dà il volto) era apparsa sciupata, in molti avevano pensato avesse qualche problema. E infatti la Scivitarro è stata colpita da un grave lutto e per questo ha lasciato momentaneamente Un Posto al Sole. Qual è stato l’escamotage trovato dagli ...

Anticipazioni Un Posto al sole dal 22 al 26 : Ferry babysitter per un giorno : Nei prossimi episodi di un posto al sole si vedrà l'austero Roberto Ferri in una veste del tutto insolita che strapperà sicuramente più di un sorriso ai fan della soap. Mentre Serena e Filippo si godranno un po' di meritato relax, la piccola Irene avrà bisogno di qualcuno che badi a lei e per qualche motivo ignoto ad occuparsi della bambina sarà Roberto Ferri. In seguito Filippo sfrutterà il momento di intimità con Serena per farle una proposta, ...

Un Posto al sole - trame al 26 luglio : Raffaele teme un colpo di testa di Diego : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, lo sceneggiato partenopeo trasmesso da ormai moltissimi anni su Rai Tre. Nelle puntate in programma da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Raffale Giordano dimostrerà di essere sempre più preoccupato per suo figlio Diego, mentre Vittorio Del Bue sarà diviso tra l'amore di Anita Falco e quello di Alex Prisco. Un posto al sole: Raffaele in ansia per Diego Le anticipazioni di Un posto al sole, ...

Anticipazioni Un Posto al sole : Otello angosciato per la scomparsa di Teresina : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare del personaggio di Teresina Diacono, 'scomparsa' dalla soap da circa un anno, ma rimasta sempre nel cuore dei fan. Attorno al personaggio di Teresa si era creato una sorta di alone di mistero e il fatto che nelle sue ultime apparizioni fosse sembrata dimagrita e sciupata aveva generato voci incontrollabili su presunte malattie di Carmen Scivittaro. In realtà l'attrice è in perfetta ...

Un Posto al sole - Maurizio Aiello a Blogo : "Mi diverte molto interpretare Alberto Palladini. Arma vincente della soap? Storie sempre attuali" : Alla presentazione dei palinsesti 2019 della Rai, abbiamo incontrato anche Maurizio Aiello che, da anni, veste i panni di Alberto Palladini nella storica e cult soap di Rai 3, Un posto al sole. Il programma, ovviamente, è confermato anche per l'anno 2019/2020.Abbiamo chiesto ad Aiello -tra i protagonisti principali della serie- un bilancio di questo successo"Non so esattamente quante puntate sono ma sono quasi 23 anni, ormai. Tanta roba. Ormai è ...

Un Posto al sole - anticipazioni al 26luglio : Mia viene presa a schiaffi : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà approfondito maggiormente il personaggio di Mia Parisi, che fino ad oggi era stato relegato solo a qualche siparietto dai toni molto leggeri, che ne delineava i tratti come piccola peste. La ragazza subirà uno schiaffo e non la prenderà affatto bene, ma oltre a questo evento verranno spiegati maggiori dettagli sul suo contesto familiare. Parallelamente a questa vicenda, Vittorio avrà il suo bel ...

