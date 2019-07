Un Posto al Sole | anticipazioni 15 – 19 luglio 2019

davidemaggio

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lorenzo Sarcinelli è Patrizio Giordano in UnalContinua senza sosta l’appuntamento quotidiano con Unal. La soap partenopea, in onda dal lontano 1996, raggiunge questa settimana l’importante traguardo delle 5300 puntate, un vero e proprio record per una produzione made in Italy. Negli episodi in onda nei prossimi giorni assisteremo al ritorno a sorpresa a Napoli di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), reduce da uno stage come aiuto cuoco in un ristorante stellato di Alba. Il ragazzo è pronto a ripartire dopo pochi giorni, poiché gli hanno offerto di rimanere a lavorare nel ristorante piemontese in cui ha svolto lo stage, ma per lui è in arrivo una grossa opportunità molto vicina a casa. Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso), infatti, sono in difficoltà perché si avvicina la data della prima partenza dello yacht di lusso a noleggio e lo ...

