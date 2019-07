Ultimo a Messina nel 2020 | il Comune manda tutti in tilt | “L’Amministrazione non ha

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019)si esibirà nel. La data fa parte del tour negli stadi in programma per il prossimo anno che passerà per lo Stadio San Filippo - Franco Scoglio diil prossimo 15 luglio.I biglietti sono già disponibili in prevendita insieme ad alcuni pacchetti Vip acquistabili al prezzo di 126 euro per posto, con contenuti aggiuntivi rispetto al semplice biglietto d'ingresso. Nel pacchetto è inclusa la possibilità di accedere al prato gold e di ricevere gadget di, oltre all'ingresso riservata anticipato alla venne.Quando i biglietti sono ormai in vendita sia online che nei pinti vendita fisici, arriva una nota da parte deldichein: l'Amministrazione Comunale - si legge - non ha mai concesso lo Stadio per il concerto. Nonostante l'avvio delle prevendite, mancano autorizzazioni ufficiali all'utilizzo della location che, qualora ...

