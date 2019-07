?Uccide la ex moglie al karaoke | si costituisce Massari | «Non sono pentito»

Anziano in carrozzina Uccide la moglie con il poggiapiedi della sedia a rotelle : La tragedia a Sesto San Giovanni. A scoprire tutto il figlio della coppia (93 anni lui, quasi 90 lei)

Milano - 93enne Uccide la moglie per gelosia con il poggiapiedi dalla sua sedia a rotelle : Ha staccato il poggiapiedi dalla sua sedia a rotelle e ha colpito la moglie fino a ucciderla: è accaduto domenica pomeriggio all’interno dell’appartamento di una coppia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo, Vasco Bimbatti, 93 anni, è stato arrestato dai Carabinieri. A trovare il corpo senza vita della donna e il padre completamente intriso di sangue è stato il figlio che ha fatto la consueta visita quotidiana agli anziani ...

Uccide la moglie 89enne - lui ne ha 93 : 23.30 Sarebbe stata uccisa dal marito,93enne, la donna di 89 anni trovata morta in casa a Sesto San Giovanni,nel milanese. L'uomo, affetto da demenza senile e costretto su una sedia a rotelle, avrebbe colpito più volte alla testa e al volto la moglie con il poggiapiedi che ha staccato dalla sedia. Questo secondo la ricostruzione dei carabinieri. Il figlio, passando come ogni giorno a visitarli,ha trovato la madre riversa a terra e il padre ...

