Ubisoft banna alcune missioni da Assassin’s Creed Odyssey Story Creator

gamerbrain

(Di lunedì 15 luglio 2019) Recentementeha reso disponibile una modalità in Assassin’schiamata, la quale permette di dare vita alle proprie storie per poi condividerle con altri giocatori, purtroppo però c’è chi ne ha approfittato per generarevuote con personaggi super potenziati e numerosi nemici, al fine di accumulare esperienza a non finire. Assassin’sintervienendo leesperienzasi è vista costretta ad intervenire,ndo dai server ledella tipologia citata, dichiarando quanto segue: Abbiamo ideato la modalitàper offrire ai giocatori la possibilità di sfogare la propria creatività, costruendo e condividendo le proprie storie, utilizzando una versione modificata dello strumento da noi usato in fase di sviluppo. Purtroppo ...

infoitscienza : Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft banna alcune quest create dai giocatori - Asgard_Hydra : Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft banna alcune quest create dai giocatori - Multiplayerit : Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft banna alcune quest create dai giocatori -