Turismo Toscana | +21 | 5% le imprese del settore | +9% i posti letto nel periodo 2010-18

laprimapagina

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il numero deiinè cresciuto fra il(anno di maggior impatto della crisi economica) al

httclub1 : L'offerta turistica in #Toscana continua a segnare segni positivi... e l'offerta sale... che ne pensate? #hotel… - Feisct : Toscana, effetto turismo: in nove anni tremila aziende in più nel settore -