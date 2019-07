laragnatelanews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il presidentee il presidente guatemalteco Jimmy Morales dovrebbero firmare unche richiederebbe ai richiedenti asilo che transitano attraverso ildi richiedere asilo in quel paese anziché negli Stati Uniti, secondo tre fonti informate sui negoziati. L ‘”sicuro per i paesi terzi” è uno dei modi in cuispera di arginare il flusso didall’America centrale agli Stati Uniti, ma i critici sostengono che ilnon è abbastanza sicuro per i richiedenti asilo e non ha la capacità di processare cosi tante persone. I due leader si incontreranno alla Casa Bianca e “discuteranno dei modi per creare una relazione più solida incentrata sull’affrontare le priorità in materia di migrazione e sicurezza“, ha affermato il segretario della Casa Bianca Stephanie Grisham in una nota. L’non è ancora ...

laragnatelanews : Trump cerca un accordo col Guatemala per “smaltire” il numero di migranti messicani - evyna : Trump cerca un accordo col Guatemala per “smaltire” il numero di migranti messicani - MgraziaT : RT @alanfriedmanit: #SavoiniSalvini #Russiagate. Negli USA anche Trump cerca spesso di prendere le distanze da chi potrebbe risultare scomo… -