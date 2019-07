calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Mi aspetto una risposta chiara. Io i miei ragazzi non li lascio soli. Io voglio una spiegazione a questa ingiustizia. Il Viminale spieghi!”. Lo scrive la ministra della Difesa, Elisabetta, su Fb a proposito del no che sarebbe arrivato dal Viminale a un emendamento per fondi a Strade Sicure. Scrive: “I nostri ragazzi di Strade Sicure vigilano ogni giorno per la nostra sicurezza. Sono uomini e donne che meritano rispetto. E lo ripeto: rispetto! Fanno turni stancanti, pesanti e solo una piccolissima parte di straordinari possono essergli riconosciuti. Sono 7 milioni di euro, la Difesa ce li ha e io ho deciso, attraverso un emendamento al Dl Sicurezza bis, di metterli sul piatto per riconoscere a questi ragazzi quello che, più semplicemente, rappresenta un loro diritto. Se ti spacchi la schiena e lavori il doppio per ...

TV7Benevento : Trenta furiosa con Salvini... - filippo898 : RT @Adnkronos: Trenta furiosa con Salvini - falsario80 : Trenta così furiosa con Salvini che domani cambia il cognome in quarantanove. -