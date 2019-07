Trenta contro Salvini | Vuole dire no a 7 milioni per gli straordinari dei militari

Trenta : a navi ordini da ministro competenteSalvini : la Marina farà controlli preventivi : A fine vertice il leghista non risponde sulla proposta di fare difendere i porti alle navi della Marina: "A me basta che le forze armate difendano i confini". La collega della Difesa: "Salvini non mi ha chiesto le navi all'imbocco dei porti". Per Conte il summit "è stato proficuo"

Elisabetta Trenta - rivolta dei militari contro la ministra : appello a Salvini - "salva la nostra dignità" : Non solo Matteo Salvini. Anche i militari sono studi del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Gli stessi militari a cui fa riferimento il dicastero guidato dalla grillina, sempre più all'angolo, infatti la disconoscono. Lo fanno - come riporta Il Giornale - con un comunicato diffuso nella serat

Matteo Salvini contro Trenta - retroscena e rabbia : "Ho scritto scemo? Se mi danno del panzone fascista..." : Una nuova resa dei conti sui migranti. I retroscena di governo si concentrano tutti sullo scontro tra Matteo Salvini e la ministra della Difesa Elisabetta Tranta. Il vicepremier leghista e ministro degli Interni incassa una vittoria sull'uso della Marina per presidiare i porti italiani contro gli sb

Nello scontro tra Salvini e Trenta arriva pure una missione militare bluff : Roma. Ieri al Viminale il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato di un piano anti immigrazione che prevede tra le altre cose “l’incremento dei controlli per ridurre le partenze con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali” e la “presenza delle navi della Marina e della Guardia di Finanza p

Migranti - scontro al governo con Salvini - il Ministro Trenta : 'Si sarebbe potuto evitare' : Affermare che la ministra Trenta è irritata con Salvini è dir poco. "Quanto sta accadendo in questi giorni con i Migranti si sarebbe potuto evitare", dichiara oggi al Corriere della Sera. "Lo avevo detto a Salvini, senza missione Sophia torneranno le Ong. Non mi ha voluta ascoltare ed ora si lamenta. Manderò le navi a pattugliare il Mediterraneo per combattere i trafficanti". È tornata, quindi, la tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sui ...

La Alex attracca a Lampedusa. Scontro tra Salvini e la Trenta : Valentina Raffa Vietato lo sbarco ai migranti, alcuni scendono per le cure Il vicepremier: «Il ministro della Difesa mi ha lasciato solo» Neanche le invitassero a nozze. Le due navi Alex e Alan Kurdi delle Ong Mediterranea e Sea Eye, che nei giorni scorsi hanno fatto il «pieno» di immigrati, si sono dirette a Lampedusa. La prima ha attraccato. Numerosi migranti tra i 41 a bordo sono stati sbarcati per essere curati al poliambulatorio ...

Governo - sottosegretario alla Difesa Tofalo rimette il mandato dopo post contro la Trenta. Di Maio : “Decide Conte” : Mentre il capo politico Luigi Di Maio incassa la fiducia degli iscritti al Movimento, nel M5s scoppia il caso Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa mercoledì sera, nel corso dell’assemblea congiunta degli eletti, ha rimesso il mandato nelle mani di Di Maio. E, secondo l’Adnkronos, nonostante alcuni esponenti del Movimento si siano schierati con lui i vertici sarebbero favorevoli ad accettare le dimissioni del parlamentare campano. Che nel ...

2 giugno - FdI contro Trenta : “Buona festa buonista - peace and love”. Lei fa il segno della pace. Ma finisce con le urla in Aula : “Buona festa buonista ministro. peace and love”. La senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, ha fortemente criticato la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, per aver scelto, come tema della parata del 2 giugno, l’inclusione. Trenta, nella replica al Senato, ha spiegato che l’inclusione riguarda “chi fa parte o ha fatto parte delle forze armate. Inclusione significa che per la prima volta ...

Tav e flat tax - aut aut di Salvini a M5S. Scontro sui ministri Trenta e Toninelli : Salvini torna in pressing su M5S mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau votano per confermare o meno la fiducia a Di Maio. Tav, flat tax, pace fiscale, codice degli appalti: questi i temi...

Tofalo ancora contro Trenta : "Ascolta capi del passato". M5S lo scarica : "Prendiamo le distanze" : Fanno discutere le parole del sottosegretario grillino alla Difesa Angelo Tofalo nei confronti del ministro Elisabetta Trenta. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’esponente 5 Stelle parla di “scelte incomprensibili” prese dal suo dicastero. Scelte, scrive Tofalo, “quasi mai coordinate politicamente, che hanno solo rafforzato, a causa di errori grossolani, l’influenza di capi e capetti del passato. Il ...