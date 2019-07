Trenord | sciopero treni Milano-Lombardia Malpensa Express attivi | ferme 2 corse su 3

SCIOPERO TRENI Trenord - MALPENSA EXPRESS/ 14 luglio - non ci sono fasce di garanzia : SCIOPERO TRENI TRENORD e MALPENSA EXPRESS, oggi 14 luglio: essendo la domenica un giorno feriale, non sono previste le fasce di garanzia

Ferrovie : sciopero Trenord da stanotte fino alle 2 di lunedì : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Scatterà questa notte, alle 3, per durare fino alle 2 del mattino di lunedì lo sciopero regionale del trasporto ferroviario proclamato dal sindacato Orsa in Lombardia e che riguarderà le linee Trenord. Dal momento che si tratta di una domenica, non sono previste fasce di garanzia: i disagi maggiori potrebbero riguardare chi parte per le vacanze e ha pianificato di prendere un treno per raggiungere ...

Ferrovie : sciopero Trenord da stanotte fino alle 2 di lunedì (2) : (AdnKronos) – Il servizio Malpensa Express, insieme a tutti i treni regionali, potrebbe subire cancellazioni e ritardi. Per questo, circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie, in partenza da via Paleocapa 1 verso Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Si può arrivare a Malpensa anche dalla stazione di Milano Centrale, dove ci sono frequenti collegamenti organizzati da diverse compagnie di pullman. Il ...

Sciopero trasporti luglio : doppia protesta per Trenord - stop Alitalia il 26 : Il Ministero dei trasporti ha aggiornato il calendario degli scioperi nel settore. Le settimane del mese di luglio vedranno andare in scena una serie di agitazioni sindacali, che coinvolgeranno treni, mezzi pubblici e aerei. Alcuni degli stop preoccuperanno, e non poco, i vacanzieri in partenza. La data più critica in tal senso sarà quella del 26 luglio, quando ad incrociare le braccia sarà il personale navigante del Gruppo Alitalia. Lo Sciopero ...

Sciopero trasporti in Lombardia - possibili disagi su Atm e Trenord : Sciopero trasporti in Lombardia, possibili disagi su Atm e Trenord Gli orari della protesta variano a seconda della zona. A Milano sui mezzi dell’Atm è prevista tra le 8.45 e le 12.45. La mobilitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti contro i tagli ai finanziamenti stimati in 52 milioni di ...

Sciopero Trenord - treni a rischio dalle 9 alle 17 : Sciopero Trenord, treni a rischio dalle 9 alle 17 La protesta, indetta dal sindacato Orsa, riguarda i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza e il servizio Malpensa Express. Non coinvolte le fasce di garanzia. Per i collegamenti aeroportuali previsiti bus sostitutivi Parole chiave: ...

Domani - venerdì 7 giugno - ci sarà uno sciopero di Trenord : Riguarderà tutti i dipendenti dell'azienda e durerà 8 ore, dalle 9 alle 17: possibili disagi anche per il servizio Malpensa Express