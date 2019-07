Tragedia al parco giochi | la giostra si spezza | morti e feriti

La Tragedia nel parco dei divertimenti : a 4 anni annega nella piscina di Mirabilandia : Redazione Inutili l'intervento dei bagnini e la corsa in ospedale: il bimbo non ce l'ha fatta Un bimbo di quattro anni è morto annegato all'interno di «Mirabeach», la zona delle piscine del parco di Mirabilandia a Ravenna. Il piccolo è stato notato dagli addetti al salvataggio a faccia in giù nell'acqua di una piscina per bambini. Vani i tentativi di rianimarlo eseguiti anche dagli operatori del 118 intervenuti con ambulanza ed ...