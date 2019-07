Tragedia al luna park! Si stavano divertendo ma la giostra si spacca (Di lunedì 15 luglio 2019) Una vera e propria Tragedia in India, al luna Park. Mentre un passante stava registrando un video, il braccio di una giostra del luna park Kankaria Adventure Park ad Ahmedabad in India, si spezza e precipita al suolo. Durante un’evoluzione in aria del gioco, qualcosa è andato storto e il pilone portante della giostra si è spezzato. La Tragedia è stata inevitabile. Il marchingegno si è spaccato in due e la giostra ha iniziato la sua inesorabile discesa nel vuoto, con le 31 persone a bordo intrappolate sui sedili.



La terribile scena è stata ripresa in un video da un visitatore del parco giochi che si trovava poco distante dal luogo dell'incidente. Secondo le autorità locali, il bilancio è di 28 feriti e 3 morti. Lo scorso 30 giugno un'enorme giostra roteante, chiamata Istiklol, si è spezzata a metà mentre era piena di persone e poi si è abbattuta a terra. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita. È successo a Jizzakh, in Uzbekistan, città sulla riva del fiume Sanzar a Jizzakh a circa 200 km dalla capitale Tashkenta.

Alcune delle persone che si trovavano nel luna park al momento dell’incidente hanno ripreso ciò che è successo. Nei vari video si sentono inizialmente gli schiamazzi di gioia legati al divertimento della giostra roteante, che viene chiamata Istiklol. Già pochi attimi dopo, però, si trasformano in grida di dolore e orrore quando la giostra si spezza in due e crolla sul terreno.



Il ministero di emergenza “Sputnik” dell’Uzbekistan ha fatto sapere che presto verranno diffusi i dettagli dell’incidente. Secondo quanto è stato riferito dalle autorità, per ora tra le vittime risulta solo una ragazza di 19 anni. Non si sa invece se e quanti feriti siano stati provocati. Il Sun, che ha riportato la notizia, sottolinea che non è il primo incidente verificatosi in un luna park in Uzbekistan.