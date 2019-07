Tragedia a San Gennaro Vesuviano | padre lancia la figlia dal balcone e tenta il suicidio

Tragedia nel Ragusano : Suv piomba sui bambini Uno muore - l'altro grave : Angelo Scarano Un Suv è piombato su due bimbi di 11 e 12 anni mentre si trovavano sull'uscio di casa. La folle corsa dell'auto ha tranciato gli arti inferiori dei bambini Una Tragedia in piena estate. Due bambini di 11 e 12 anni sono stati letteralmente travolti da un Suv in una stradina di Vittoria, nel Ragusano. I due bambini si trovavano seduti sull'uscio di casa quando ad un tratto un'auto scura a folle velocità è piomabata su di ...

Venezia. Nave da crociera sbanda : Tragedia sfiorata poco dopo il bacino San Marco : tragedia sfiorata a Venezia dove una Nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva sbandando poco dopo

Fasano - Tragedia a Torre Canne : 75enne muore dopo un malore in acqua - vani i soccorsi : Non c'è pace negli ultimi giorni sulla costa a nord di Brindisi: questa mattina, purtroppo, a quanto pare si è verificata un'altra tragedia del mare. Un anziano di 75 anni ha infatti perso la vita a Torre Canne, nota località balneare adriatica e marina di Fasano. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia, pare che la vittima stesse facendo il bagno in un punto dove l'acqua era poco profonda, circa 75 ...

“Non mi sento bene” - torna al lido dopo una nuotata e muore : la Tragedia a Sanremo : Un uomo di 70 anni è morto nel primo pomeriggio sulla spiaggia di uno stabilimento balneare del Lungomare Vittorio Emanuele II a Sanremo (Imperia). Probabilmente è deceduto a causa di un malore, forse provocato anche dalle temperature elevate. Lui stesso, tornando a riva dopo una nuotata, aveva detto di non sentirsi bene.

Tragedia sul lavoro - Travolto da travi di legno - muore 56enne a San Salvo : Chieti - È stato Travolto dalle travi di legno che si sono sganciate da una autogrù, Gabriele Scarano, 56 anni, di Trivento (Campobasso), titolare di un'impresa edile che stava lavorando in un cantiere in via Leonardo da Vinci, nel centro abitato di San Salvo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Da un camion alcuni operai stavano scaricando il materiale da utilizzare per la copertura di un tetto al quarto piano di ...

Novara - Tragedia a Sant'Agabio : bimbo di due anni muore in casa - vani i soccorsi : Quella che arriva da Novara è una notizia davvero triste, in quanto, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un bambino di soli due anni stamane sarebbe morto in casa. Per il momento non sono note le cause del decesso del piccolo. Quello che è certo, al momento, e che sarebbe stata la famiglia stessa del piccolo ad avvisare i soccorsi, giunti nell'immediatezza dei fatti a Sant'Agabio, luogo del fatto di cronaca. La Polizia ha aperto ...

Bassano del Grappa - anziana sbanda con l’auto e finisce in una pasticceria : Tragedia sfiorata : I fatti intorno alle 19 di ieri sera, 20 maggio, nel comune vicentino. Una signora del posto, 79 enne, alla guida di una Lancia Musa ha sfondato la vetrina dopo non essere più riuscita a controllare il mezzo, che non ha più risposto ai comandi.

Tragedia Piazza San Carlo - condannati a dieci anni i ragazzi della banda dello spray : Tragedia Piazza SAN Carlo – Arrivano le pesanti condanne dopo la Tragedia di Piazza San Carlo dopo il disastro del 3 giugno 2017 durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: dieci anni di carcere per i quattro responsabili del disastro. L’accusa per i giovanissimi marocchini è omicidio preterintenzionale, lesioni, rapina e furto. Il bilancio fu addirittura di 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne ...