Traffico Roma del 15-07-2019 ore 19 | 00

(Di lunedì 15 luglio 2019) INTENSO IL TRAFFIO SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E POI TRA SVINCOLO BUFALOTTA E CASILINA. STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA. E SUL RACCORDO QUESTA NOTTE PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI DOMANI SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONESUD VERSO LANINA PROVENENDO DA TIBURTINA- PRENESTINA TORNIAMO AL, DISAGI SULLA VIA SALARA, PER LAVORI CODE IN USCITA DADALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DEL’URBE E VERSO LA TANGENZIALE DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENTI ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALTEZZA VIA CORTINA D’AMPEZZO VERSO VIA DELLA PISANA FILE POI SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA SALARIA E POI PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI IN USCITA DALLA ...

