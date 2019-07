Traffico Roma del 15-07-2019 ore 13 | 30

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) SULLA VIA SALARIARALLENTATO FRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO. SULLA VIA AURELIA SOLITI INCOLONNAMENTI, PER LAVORI IN CORSO, DA LARGO PERASSI A VIA GREGORIO XI VERSO IL GRA. SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI RALLENTAMENTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA EMMA PERODI IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA. SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONE DISUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI ———————– AUTORE: DANIELE GUERRISI In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 15-07-ore 13:30 proviene daDailyNews.

