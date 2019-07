Traffico Roma del 15-07-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) INCOLONNAMENTI PERSULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO DAL RACCORDO VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR CODE LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA TIBURTINA E PERTRA LA CASILINA E LAFIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA SALARIA ALLA CASSIA E DALLAFIUMICINO ALL’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE SI VIAGGIA INCOLONNATI IN DIREZIONE STADIO DA VIA DELLE VALLI A VAI DEI CAMPI SPORTIVI E DA CORSO DI FRANCIA A VIA DELLA PINETA SACCHETTI. IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 ALLA STAZIONE SAXA RUBRA, IN PIAZZALE DEL VERANO, A TRASTEVERE UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA SAN COSIMATO E ANCORA RALLENTAMENTI IN PIAZZA ALBANIA ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA ...

