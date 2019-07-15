Traffico Roma del 15-07-2019 ore 09 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 09 : 00 : INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR CODE PER Traffico LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA CASSIA A CASAL DEL MARMO E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE VERSO IL QUARTIERE EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN CITTA’ ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 08 : 30 : INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR CODE PER Traffico LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA CASSIA A CASAL DEL MARMO E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE VERSO IL QUARTIERE EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN CITTA’ ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 08 : 00 : PRIME CODE PER Traffico NELLA CAPITALE LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI STANNO FORMANDO DEI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO CITTA’ AL VIA DA OGGI I LAVORI IN VIA CORNELIA, ALL’AURELIO CHE COMPORTERANNO FINO ALL’8 DI AGOSTO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, NON SI ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 07 : 30 : PRIME CODE PER Traffico NELLA CAPITALE LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI STANNO FORMANDO DEI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO CITTA’ AL VIA DA OGGI I LAVORI IN VIA CORNELIA, ALL’AURELIO CHE COMPORTERANNO FINO ALL’8 DI AGOSTO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, NON SI ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALL’OSTIENSE ALL’APPIA. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA TUSCOLANA. PEGGIORA LA SITUAZIONE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA STATALE AURELIA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA DAL CENTRO TRE DENARI A MALAGROTTA GUIDANDO VERSO Roma. SULLA A24 Roma-TERAMO CODE AL CASELLO DI Roma EST ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALL’APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE, VERSO IL CENTRO. DIFFICOLTÀ PRIMA DI ENTRARE SUL GRA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PROVENENDO DA SAN CESAREO. SI VIAGGIA RALLENTATI PER IL Traffico INTENSO SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE FINO AL BIVIO DEL GRA VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI PER Traffico E INCIDENTE SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA A PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI Roma. DIFFICOLTà ANCHE SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA OSTIA E ARDEA IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. A CAUSA DI UN CANTIERE, RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SALARIA AL BIVIO PER IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRATTO. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PRIMA DI ENTRARE SUL GRA, PROVENENDO DA VIA PORTUNSE. AUMENTA IL Traffico DI RIENTRO IN CITTÀ SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. NESSUN DISAGIO AL Traffico SU TUTTE LE STRADE DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI SOLO SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E TORVAJANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITÀ”. OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER I DIRITTI DELLE PERSONE ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. POCHI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO DOVE, COME DI CONSUETO, IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E TORVAJANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN PROSSIMITÀ DEL CIRCO MASSIMO, PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN VIA DELLA ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 13 : 30 : POCO E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, DOVE IL Traffico SI MANTIENE SCORREVOLE, PIU’ INTENSO SULLE STRADE DEL LITORALE AL MOMENTO ABBIAMO SOLO BREVI CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PER LAVORI DI ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 12 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI. REGOLARE INVECE ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 11 : 30 : BREVI CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA VIA SALARIA E IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. CODE, PER Traffico INTENSO, SULLA STATALE 148 PONTINA, TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA. IN CITTÀ, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, SU VIA DEL TRULLO IN PROSSIMITÀ DI VIA CAMPAGNATICO. CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 10 : 30 : Traffico SCARSO, ANCORA LUNGO IL RACCORDO ANULARE, CIRCOLAZIONE SENZA DISAGI ANCHE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. AL MOMENTO SULLA STATALE 148 PONTINA, SI RALLENTA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA. CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IN VIA ETRURIA, È NUOVAMENTE CONSENTITO ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 09 : 30 : SI MANTIENE ANCORA REGOLARE LA VIABILITÀ LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SULLE STRADE DELLA CITTÀ. FATTA ECCEZIONE PER UN INCIDENTE, AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA FLAMINIA E L’USCITA PER LA CASSIA BIS, DOVE AL MOMENTO SI REGISTRANO BREVI CODE. INIZIANO ANCHE I PRIMI RALLENTAMENTI, LUNGO LE CONSOLARI VERSO IL LITORALE RomaNO. SI RALLENTA, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO ...