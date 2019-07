Traffico Roma del 15-07-2019 ore 08 | 00

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) PRIME CODE PERNELLA CAPITALE LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI STANNO FORMANDO DEI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO CITTA’ AL VIA DA OGGI I LAVORI IN VIA CORNELIA, ALL’AURELIO CHE COMPORTERANNO FINO ALL’8 DI AGOSTO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, NON SI ESCLUDONO I DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. PER INFORMAZIONI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI! ———————– AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 15-07-ore 08:00 proviene daDailyNews.

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -