Tour de France 2019 | Warren Barguil | “Ho toccato Landa involontariamente Spero stia bene”

Tour de France 2019 : i ventagli sconvolgono la classifica. Thomas guadagna - Pinot - Fuglsang - Uran e Porte dovranno attaccare sui Pirenei : Oggi abbiamo vissuto la tappa più scoppiettante del Tour de France 2019, con i ventagli che hanno sconvolto la classifica generale prima del giorno di riposo. 217,5 km da Saint-Flour ad Albi, con un percorso mosso, ma senza grandi difficoltà altimetriche, che sembrava perfetto per una classica volata di gruppo, senza particolari problemi per i big. Invece nel tratto finale è stato il vento a cambiare i piani, con la Deceuninck-Quick Step, che a ...

Tour de France 2019 - la caduta di Mikel Landa : accusato Bardet - Barguil si prende le responsabilità : E’ stata la decima tappa dei colpi di scena quella che del Tour de France 2019, che portava il plotone ad Albi. Nel tratto finale dei 217,5 km in programma sono rimasti attardati molti dei big di classifica, come Fuglsang, Pinot, Uran, Porte per via di alcuni ventagli. La vittoria è andata a Wout Van Aert. Il tre volte campione del mondo di ciclocross ha battuto i favoriti nella volata ristretta, beffando al fotofinish Elia ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “La corsa si è rivelata davvero nervosa - ma siamo stati bravi nel difendere la mia maglia gialla e Viviani” : Giornata indenne per la maglia gialla Julian Alaphilippe e la sua Deceuninck-Quick Step, usciti vincitori da una decima tappa contraddistinta dai ventagli che hanno scombussolato il finale di gara e le tattiche di molte formazioni avversarie. Così il Francese ne ha approfittato terminando la prima parte del Tour de France 2019 in testa alla classifica generale. Alaphilippe è stato raggiunto dai microfoni della regia internazionale nel dopo ...

Tour de France – Geraint Thomas ammette : “qualcuno oggi ha sbagliato e si è fatto sorprendere” : Il corridore del Team Ineos ha commentato la decima tappa del Tour de France, vinta in volata da Van Aert su Viviani Giornata positiva oggi per Geraint Thomas, riuscito a guadagnare 1’40” in classifica generale nei confronti di Pinot al termine della decima tappa del Tour de France, partita da Saint-Flour e terminata ad Albi. Il corridore del Team Ineos si è complimentato con i propri compagni di squadra, lanciando una ...

Tour de France – Alaphilippe contento dopo la 10ª Tappa : “gara ancora lunga - ma oggi l’obiettivo era tenere la maglia gialla” : Julian Alaphilippe contento dopo la decima Tappa del Tour de France: il Francese mantiene la maglia gialla e si gode il giorno di riposo con il sorriso Julian Alaphilippe mantiene la leadership del Tour de France. L’obiettivo del ciclista Francese nella 10ª Tappa era quello di arrivare al giorno di riposo di domani ancora in maglia gialla, è così è stato. Soddisfatto del lavoro dei compagni, Alaphilippe ha esternato le sue sensazioni ...

Tour de France – Elia Viviani sincero : “volata testa a testa - ma mi è mancato qualcosa. Van Aert più forte” : Elia Viviani si dimostra sportivo e sincero al termine della decima tappa del Tour de France, conclusa al secondo posto: il cilista italiano descrive come ‘meritata’ la vittoria di Van Aert Secondo posto per Elia Viviani nella decima tappa del Tour de France. Nonostante la volata finale fosse ampiamente alla sua portata, il ciclista della Deceuninck-Quick Step è stato beffato dal belga Wout Van Aert. Ai microfoni della Rai, ...

Tour de France 2019 - Wout van Aert : “Non posso crederci. In questi primi dieci giorni di gara ho capito l’importanza della Grande Boucle” : Da tre volte campione del mondo di ciclocross, a vincitore di una tappa al Tour de France a ventiquattro anni, al debutto nel WorldTour. Wout van Aert ce l’ha fatta, vincendo per una questione di cinque centimetri su Elia Viviani nella volata di Albi. Quarto sigillo dunque per la Jumbo-Visma in questa Grande Boucle, e quarto trionfo stagionale per il belga dopo le due tappe al Giro del Delfinato e il campionato nazionale a cronometro. Ci ...

Tour de France 2019 - Elia Viviani : “E’ stato un testa a testa ma Van Aert è stato il più forte” : Grande delusione per Elia Viviani, bravissimo a rimanere con la propria squadra in testa alla corsa durante il ventaglio che ha diviso il gruppo ma beffato di pochi centimetri sul traguardo. E’ stata una volta molto intensa e avvincente quella tra il corridore della Deceuninck–QuickStep e il belga Wout Van Aert che ha avuto la meglio al fotofinish. Il velocista italiano subito dopo il traguardo di Albi ha espresso tutto il suo ...

Van Aert cavalca il vento che sconquassa la decima tappa del Tour de France : Il vento decide la decima tappa del Tour de France 2019, la Saint-Flour-Albi, 218km, vinta allo sprint da Wout Van Aert. Il belga ha battuto al fotofinish Elia Viviani. Solo una trentina di corridori sono arrivati nel gruppo di testa a causa dei ventagli che a una quarantina di chilometri dall'arriv

Classifica Tour de France 2019/ Maglia gialla Alaphilippe - Ciccone arretra! : Classifica Tour de France 2019: Julian Alaphilippe in Maglia gialla oggi per la 10tappa, Giulio Ciccone resta secondo ed è pure Maglia bianca.

Wout Van Aert vince la decima tappa del Tour de France - Pinot e Uran in ritardo : Una delle tappe sulla carta più facili di questo Tour de France, la decima con arrivo ad Albi, rischia di diventare il momento decisivo dell’intera corsa. Il vento ha spezzato il gruppo in più parti e il Team Ineos è stato abile a proteggere i suoi leader Bernal e Thomas, rimasti sempre nelle prime posizioni. Hanno perso invece tantissimo terreno molti degli avversari più agguerriti della corazzata britannica, da Thibaut Pinot a Rigoberto Uran, ...

Tour de France – La felicità di Van Aert : “sono commosso - vincere qui è pazzesco” : Van Aert commosso dopo la vittoria della decima tappa del Tour de France: il ciclista belga esprime tutta la sua felicità La decima tappa del Tour de France è andata a Wout Van Aert. Il ciclista belga ha superato in volata Elia Viviani e Caleb Ewan, costretti a guardare da dietro il trionfo del ciclista della Jumbo-Visma. Intervistato nel post gara Van Aert ha espresso tutta la sua felicità: “non ci posso credere, sono davvero ...

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : ”E’ stata una grande giornata per noi. Hanno sbagliato gli altri” : La decima tappa di questo Tour de France 2019 è stata senza ombra di dubbio la più scoppiettante. A 35 km dal traguardo un ventaglio ha fatto spaccato il gruppo con la Deceuninck–QuickStep e il Team Ineos che Hanno spinto a fondo. In questo modo Julian Alaphilippe ha guadagnato molti secondi sugli avversari, così come Geraint Thomas ed Egan Bernal. Molto soddisfatto il ciclista britannico trionfatore della scorsa edizione della grande ...