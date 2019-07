Torino | ruba Rolex da 8mila euro e bracciale Tiffany in aeroporto | manager e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sorpresa dalle telecamere mentreundaunda mille. Le telecamere dell’dihanno registrato il momento in cui Monica Pirovano, amministratrice delegata della Cogne Acciai Speciali ed ex presidente di Confindustria Valle d’Aosta, sottrae ai controlli per gli imbarchi di Caselle i due oggetti. La donna è stata denunciata per furto aggravato. Video Polizia di Stato Imperia, camionista ubriaco percorre tre chilometri contromano: il rischio di incidente con tir e automobilisti L'articolodaine imprenditrice incastrata da telecamere proviene da Il Fatto Quotidiano.

