Torino | Appendino revoca le deleghe al vice Montanari

Torino - Appendino in Consiglio comunale : “Male minore è la fine della legislatura? Bene - così sarà” : “C’è ancora molto da fare. E io non vado avanti col freno a mano tirato. Se il male minore dev’essere la fine della legislatura, allora così sarà”. A dirlo, in Consiglio comunale a Torino, Chiara Appendino, subito dopo aver comunicato la revoca delle deleghe al vicesindaco Guido Montanari, accusato di aver contribuito allo spostamento del Salone dell’auto dal capoluogo piemontese a Milano. ...

Torino - Appendino solleva il vicesindaco : 12.39 La sindaca di Torino Chiara Appendino ha sollevato Guido Montanari dal suo ruolo di vicesindaco revocandogli le deleghe. Lo ha reso noto la stessa Appendino. "La decisione -ha scritto sui social- segue le frasi pronunciate sul Salone dell'Auto che non hanno visto smentita, Una scelta non facile dal punto di vista umano ma compiuta nell' interesse della città". Montanari aveva espresso giudizi fortemente critici sul Salone dell'Auto. Gli ...

Salone dell’Auto - la sindaca di Torino Appendino revoca le deleghe a Montanari : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha sollevato Guido Montanari dal suo ruolo di vicesindaco e gli ha revocato le deleghe che aveva in capo. Lo rende noto, sui social, la stessa prima cittadina. “La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita – spiega – Una scelta non facile dal punto di vista umano, ma che ho ritenuto necessaria nell’interesse della Città e della sua ...

Appendino e il naufragio di Torino Qualche ombra sul futuro del grillismo : C’è qualcosa di tragico nella storia recente e nella cronaca contemporanea della città di Torino, un tempo regina e dominatrice del Dio Metallurgico ferito nell’onore, diciamo che da Qualche tempo annaspa tra dinieghi di ogni tipo e tentativi di darsi una autonomia politica alternativa al resto del paese che, oggi sembra pesantemente naufragata Segui su affaritaliani.it

M5s - dopo Roma si apre caso Torino. Di Maio blinda anche Appendino : dopo il caso Roma, che decise con Raggi sindaca di rinunciare alla candidatura della Capitale per le Olimpiadi estive e che oggi si trova ad affrontare il caos rifiuti, i riflettori si accendono, per M5s, di nuovo su Torino. Il capoluogo piemontese che ha deciso di non correre per i Giochi invernali del 2026, resta orfano anche del salone dell'Auto, la manifestazione contrastata da alcuni consiglieri comunali dei 5 Stelle, nonostante l'assist ...

Torino PERDE SALONE AUTO - APPENDINO SI DIMETTE?/ Crisi M5s - Di Maio : 'Sto con lei' : Il SALONE dell'AUTO lascia TORINO per trasferirsi a Milano: il sindaco APPENDINO pensa alle dimissioni. Di Maio dalla sua parte.

Torino - Di Maio difende Appendino dalle “minoranze rancorose” : “E’ il futuro del movimento - con lei anche se si dimette” : Luigi Di Maio difende a spada tratta Chiara Appendino contro le “minoranze rancorose“. anche se dovesse dimettersi: “Sto con lei qualsiasi cosa decida di fare” Ma il trasloco del Salone dell’Auto da Torino a Milano diventa terreno per un nuovo, durissimo, scontro frontale fra la Lega e il movimento 5 Stelle. Perché nella città già spaccata dal dibattito Tav Sì-Tav No, Matteo Salvini coglie la palla al balzo per ...

Torino perde il Salone dell'Auto : Appendino valuta le dimissioni : Giorgia Baroncini "Sono furiosa, mi riservo qualche giorno di tempo per le valutazioni politiche del caso", ha dichiarato il sindaco M5S. E oggi a Torino arriva Di Maio "Sono furiosa per la decisione del comitato organizzatore del Salone dell'Auto di lasciare Torino dopo cinque edizioni di successo". Il sindaco del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, è una furia. "Una scelta che danneggia la nostra città, a cui hanno anche ...

