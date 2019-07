Top domenica Sky Sport | record ascolti per Finale di Wimbledon

Trial - secondo appuntamento stagionale in Valtellina : domenica la gara con Grattarola leader in Top class : In Valtellina di scena il secondo appuntamento stagionale: sabato le qualifiche, domenica la gara con Matteo Grattarola leader della top class TR1 Osservata una prolungata sosta, resasi necessaria per favorire la buona riuscita degli eventi di connotazione internazionale tra Mondiale ed Europeo, il Campionato Italiano Trial ritorna in azione. A Gerola Alta, comune montano della provincia di Sondrio affermatosi come moderna e dinamica ...