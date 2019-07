Tiziano Ferro | Mio marito Victor è pronto a diventare genitore

La vita di Tiziano Ferro è un'opera d'arte (anche nella "buona cattiva sorte") : nella vita, o si è un’opera d’arte o la si indossa. Lo diceva Oscar Wilde. E se oggi c’è un artista che riesce a fare entrambe le cose, quello è Tiziano Ferro.Nel senso che Ferro persona è inscindibile dal Ferro cantautore. E nel senso che la sua produzione musicale non è che il racconto della sua esistenza, di gioie e dolori.Dai vent’anni al 2019, ora che il cantautore di Latina ...

Tiziano Ferro - le prime (commoventi) parole dopo il matrimonio : Tiziano Ferro rompe il silenzi e racconta su Instagram la commozione e l’emozione dopo le nozze con Victor Allen. Un amore travolgente, che ha sconvolto la vita del cantante e che è stato coronato con le nozze, celebrate prima a Los Angeles, in gran segreto, e poi a Sabaudia. La love story dura da tre anni, dopo il primo incontro avvenuto nei corridoi della Warner, dove Allen lavorava e dove, senza sapere che fosse un artista di fama ...

Chi è Victor Allen - il marito di Tiziano Ferro : Tiziano Ferro si è sposato. Il Sì è stato pronunciato in una villa a Sabaudia, alla presenza di poche persone. Una cerimonia ristretta con soli 40 invitati, tra cui la famiglia del cantante, annunciata solo a fatti avvenuti. Ma chi è il fortunato sposo che ha fatto breccia nel cuore di Tiziano? Si chiama Victor Allen, viene dagli Stati Uniti, precisamente da Los Angeles e ha 54 anni. Ha lavorato per la Warner Bros come consulente ed oggi ha ...

Tiziano Ferro corona il sogno d’amore : le nozze (romanticissime) con Victor Allen : Dopo ben tre anni di amore, Tiziano Ferro e Victor Allen sono convolati a nozze. Una cerimonia intima, che si è svolta nella casa di Sabaudia del cantante, dove la coppia si è sposata per la seconda volta, dopo aver pronunciato il fatidico sì in gran segreto a Los Angeles lo scorso 25 giugno. Nonostante sia sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, Tiziano Ferro questa volta è uscito alla scoperto, e ha deciso di mostrare a tutti ...

Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen : “Il matrimonio è una cosa sconvolgente”. Ecco chi è il suo compagno americano : Imprenditore ed ex consulente della Warner Bros, 54 anni, originario di Los Angeles, negli Stati Uniti: è questo l’identikit di Victor Allen, il nuovo “marito” di Tiziano Ferro, 39 anni. I due stanno insieme da tre anni e, dopo le nozze segrete celebrate proprio a Los Angeles il 25 giugno scorso, sabato 13 luglio hanno ufficializzato la loro unione anche in Italia, con un matrimonio blindatissimo (tanto che si è saputo solo a ...

Victor Allen - chi è il marito di Tiziano Ferro : età - lavoro e foto : Il 13 luglio, poco prima dell’ora del tramonto, Tiziano Ferro, 39 anni, e il fidanzato Victor i sono uniti civilmente nella casa di Sabaudia del cantante. La coppia si era già segretamente sposata lo scorso 25 giugno a Los Angeles. A questa seconda celebrazione erano presenti una quarantina di persone tra parenti e amici. ‘’Il matrimonio è una cosa sconvolgente’’, ci ha detto il cantante che finora ha sempre protetto molto la sua vita ...

Tiziano Ferro si è sposato - il racconto della fiaba : Tiziano Ferro sulla copertina del numero 29 di «Vanity Fair»Tiziano Ferro sulla copertina del numero 29 di «Vanity Fair»Tiziano Ferro sulla copertina del numero 29 di «Vanity Fair»Tiziano Ferro sulla copertina del numero 29 di «Vanity Fair»«Ho sempre amato il silenzio: adesso ascolto la tua voce nella stanza accanto e mi sento a casa». Con questa promessa Tiziano Ferro ha celebrato sabato 13 luglio a Sabaudia il suo matrimonio con Victor Allen, ...

Victor fa parte della mia famiglia! Tiziano Ferro si è sposato : Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen, l’uomo al quale è legato da circa tre anni. Si è unito civilmente in Italia dopo le nozze segrete avvenute a Los Angeles lo scorso 25 giugno. Il cantante, 39 anni, e Allen, di 54, hanno ufficializzato l’unione in una cerimonia blindatissima ieri al tramonto a Sabaudia e in presenza di pochi amici.\\ Alla festa c’erano i genitori e una quarantina di amici. Il cantante ha deciso di unirsi civilmente ...

