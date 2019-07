Tiziano Ferro a nozze | gli auguri dei colleghi e dei fan che sono pieni solo d’amore

vanityfair

(Di lunedì 15 luglio 2019)si è sposato. Il cantautore ha celebrato sabato 13 luglio a Sabaudia l’unione civile con l’americano Victor Allen (marketing manager, 54 anni, 15 in più rispetto a lui), dopo una prima cerimonia segreta tenutasi a Los Angeles il 25 giugno. La notizia e la bellissima foto con gli anelli al dito le ha svelate a sorpresa e in anteprima esclusiva Vanity Fair, che sulla cover nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio pubblica l’intervista in cuiracconta per la prima volta la loro storia. Il post con la notizia del matrimonio in poche ore ha totalizzato migliaia di commenti e quasi mezzo milione di «mi piace». Ciglidei fan italiani, quelli deifamosi, quelli dei fan internazionali (ha scritto il post in tre lingue: italiano, inglese spagnolo), quelli dei simpatizzanti, quelli degli amici: tutti uniti da un unico comune ...

