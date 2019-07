The Surge 2 | alcuni nuovi video mostrano oltre un' ora di gameplay

The Surge 2 : Deck13 parla delle novità sul sistema di combattimento : Deck13 torna a parlare del sequel del suo soulslike noto come The Surge 2, soffermandosi con una dichiarazione sulle novità introdotte al sistema di combattimento, ideate per offrire al giocatore maggiore libertà. The Surge 2: Maggiore libertà nel combattimento Gli avversari che incontrerete avranno i loro punti deboli, i quali oltre ad essere attaccabili, potranno essere tagliati o smembrati, cosi facendo ...

The Surge 2 : un video gameplay mostra i primi 16 minuti di gioco : The Surge 2 è il nuovo action GDR di Focus Home Interactive e Deck13 Interactive che, recentemente, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 con un trailer.Dopo aver visto il sequel alla fiera di Los Angeles, ora è arrivato il momento di dare un'occhiata più approfondita al gameplay del nuovo gioco della serie.Grazie a un video pubblicato da IGN su YouTube, possiamo vedere in azione The Surge 2 nei primi 16 minuti di gioco a 60fps su PC.Leggi ...

Le novità di The Surge 2 nel nuovo video gameplay con il commento degli sviluppatori : The Surge 2 sarà disponibile dal 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma prima di rituffarsi armati di ascia in questo mondo sci-fi post-apocalittico, ascoltiamo il team di sviluppo Deck13, che in questo nuovo video ci racconta del mondo di gioco, i suoi pericoli e le novità introdotte in The Surge 2. Il Dev gameplay Walkthrough è narrato da Adam Hetenyi, Capo del reparto Game Design di Deck13 Interactive. Nel video potete dare ...

The Surge 2 si mostra in un nuovo video diario di sviluppo : The Surge 2 sarà disponibile dal 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma prima di rituffarsi armati di ascia in questo mondo sci-fi post-apocalittico, ascoltiamo il team di sviluppo Deck13, che in questo nuovo video ci racconta del mondo di gioco, i suoi pericoli e le novità introdotte in The Surge 2. Il Dev Gameplay Walkthrough è narrato da Adam Hetenyi, Capo del reparto Game Design ...

The Surge 2 si mostra all’E3 2019 con un nuovo Trailer : The Surge 2 è il secondo capitolo dell’eccellente serie Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, in arrivo il 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. In questo nuovo stupendo Trailer cinematico accompagnato musicalmente da The Day Is My Enemy dei Prodigy, potete avere un assaggio delle nuove features, storie e nemici che compariranno in questo violentissimo sequel fantascientifico. All’interno delle ...

The Surge 2 si mostra all’E3 2019 con un nuovo Trailer : The Surge 2 è il secondo capitolo dell’eccellente serie Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, in arrivo il 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. In questo nuovo stupendo Trailer cinematico accompagnato musicalmente da The Day Is My Enemy dei Prodigy, potete avere un assaggio delle nuove features, storie e nemici che compariranno in questo violentissimo sequel fantascientifico. All’interno delle ...

Ecco il trailer E3 di The Surge 2 : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Focus Home Interactive e Deck13 Interactive hanno da poco pubblicato il trailer E3 2019 del loro The Surge 2.Inoltre, il publisher Focus Home Interactive ha condiviso una panoramica sull'atteso gioco."Sulla strada per Jericho City, il tuo aereo viene abbattuto da una misteriosa tempesta e si schianta nelle periferie. Nel tentativo di sopravvivere, esplora la città devastata. Combatti minacce ...

Confermata la data di uscita di The Surge 2 : Solo qualche giorno fa, hanno iniziato a circolare alcuni rumor riguardo la data di uscita di The Surge 2, tali voci si sono in seguito rivelate fondate, come ha confermato la stessa Focus Home Interactive.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha infatti annunciato ufficialmente che il suolslike sci-fi di Deck 13 sarà disponibile dal 24 settembre 2019, su PC e console. Purtroppo Focus Home ha già confermato la sua assenza all'E3 2019, ...

La data di uscita di The Surge 2 potrebbe essere stata svelata : Se anche voi non vedete l'ora di mettere le mani su The Surge 2, allora questa notizia potrebbe interessarvi. Sembra infatti che il nuovo capitolo della saga Soulslike sci-fi potrebbe essere disponibile dal 24 settembre. Naturalmente vi invitiamo a prendere queste informazioni come semplici rumor, in attesa di dichiarazioni ufficiali.Come riporta WCCFTECH, almeno questo è quanto viene riportato dal Microsoft Store australiano, che tra le altre ...

Scopriamo The Surge 2 grazie a 11 minuti di video gameplay : Se stavate aspettando notizie sul nuovo soulslike di Deck 13 Interactive, dovete sapere che si è finalmente alzato il sipario su The Surge 2, e il gioco si fa vedere in ben 11 minuti di video gameplay.Come riporta Rockpapershotgun, la prova del gioco condotta è basata sulla versione destinata alla Closed Beta, ma ci offre comunque la possibilità di apprezzare il sistema di combattimento e la bellezza delle ambientazioni distopiche e dal gusto ...