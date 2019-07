The Lost Boys | trama | cast e data uscita serie tv Le anticipazioni

termometropolitico

(Di lunedì 15 luglio 2019) Thetv. LeThe CW, rete televisiva americana, dopo aver confermato il rinnovo diTV del proprio palinsesto, come Arrow, The Flash, Supergirl, Riverdale e Legacies, ha dato il via alla produzione di episodi Pilot di nuoveTV, tra cui The. L’adattamento televisivo del celebre film omonimo del 1987 sembra aver già avuto un Pilot, ma non ha convinto. Tuttavia, il produttore Rob Thomas ha dichiarato su Enterteinment Weelky: “Siamo vicini! Voglio dire il canale The CW non fa mai rigirare i pilot delle, ma questa volta è diverso, perché ci credono, dobbiamo solo aggiustare un paio di cose e poi pensiamo di riuscire a mandarlo in onda l’anno prossimo“ L’del nuovo Pilot di The, dopo un re, potrebbe arrivare nel 2020 e deciderà sicuramente il destino ...

