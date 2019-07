The King’s Man – Le Origini | il trailer in italiano del film con Ralph Fiennes

dituttounpop

(Di lunedì 15 luglio 2019) The King’s Man – Le, ildelprequel, in uscita il 13 febbraio.Battaglie, sparatorie e devastazione sono gli elementi che spiccano nel primoper The King’s Man – Le, appena rilasciato da 20th Century FOX. Si tratta delle prime immagini inedite delche racconta ledell’intelligence britannica.Un soggetto già protagonista dei due, “Kingsman: Secret Service” (2014) e “Kingsman: Il cerchio d’oro” (2017). Il franchise ha incassato più di 800 milioni di dollari nel mondo.The King’s Man – Le, la tramaLa pellicola racconta di un gruppo nutrito dei peggiori tiranni della storia e di criminali che si riuniscono per organizzare una guerra di proporzioni mondiali, che annienti milioni di persone. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The ...

