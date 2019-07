The Fix su Canale5 ad agosto | arriva in prima tv la serie creata dalla procuratrice

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) L'ammiraglia Mediaset continua a pescare dalle emittenti generaliste oltreoceano nuovi titoli da proporre inserata: prossimamente sarà la volta di The Fix su, già annunciata da un promo attualmente in rotazione. Lanon ha ancora una programmazione ufficiale, ma dovrebbe andare in onda già dal mese di, presumibilmente al mercoledì dopo la fine della messa in onda di Manifest, dunque già dal 7. LaNBC che si preannunciava (con eccessive pretese) come la nuova Lost , in onda sudal 3 luglio, lascerebbe quindi il posto al legal drama di ABC creato da Marcia Clark, Elizabeth Craft e Sarah Fain. La trama della, composta da 10 episodi, è quella di un caso giudiziario particolarmente controverso: unadi Los Angeles, Maya Travis (Robin Tunney) si trasferisce a Washington dopo una cocente sconfitta in aula in un ...

