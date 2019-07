TFA sostegno | i presupposti giuridici alla base della richiesta di un corso senza i test

TFA sostegno senza preselezione per chi possiede due annualità di servizio aspecifico : Dopo l’esperienza dell’ultimo ciclo Tfa sostegno, dove ci sono state migliaia di segnalazioni di irregolarità diffuse, provenienti da tutte le parti d’Italia che tra l’altro sono state anche oggetto di diverse interrogazioni parlamentari da parte delle opposizioni di governo, prende corpo e si fa strada l’idea di consentire l’accesso diretto ai corsi ai docenti che abbiano almeno 2 anni di servizio senza la ...

TFA sostegno scuola : normativa severa - nessuna assenza per tirocinio e laboratorio : Si è parlato qualche settimana fa del Tfa sostegno, il tirocinio formativo attivo che porterà migliaia di docenti a conseguire la specializzazione sul sostegno. In particolare alcune università ancora non sono riuscite a riempire i posti disponibili, nonostante la selezione, per il percorso di specializzazione e hanno avuto bisogno di attingere dalle graduatorie di idoneità di altri atenei. Questo tirocinio, inoltre, che si protrarrà fino a ...

TFA sostegno - interrogazione Bucalo (FDI) su domande mancanti all’Università della Calabria : I test preselettivi dell’ultimo TFA sostegno sono stati funestati da una incredibile serie di segnalazioni provenienti da tutte le parti di Italia. A questo riguardo è stata presentata una interrogazione scritta al ministro Bussetti, a firma delle onorevoli di Fratelli di Italia Bucalo, Ferro e Frassinetti, riguardante le prove selettive al tirocinio formativo per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado, chi si sono svolte il 16 ...

TFA sostegno - posti disponibili ad oggi : dove e scadenza : Per il TFA sostegno 2019, non tutte le Università che hanno pubblicato il bando sono riuscite a riempire i posti a disposizione, motivo per cui alcuni docenti idonei possono ancora avere la possibilità di partecipare ai corsi anche se hanno superato la selezioni in Atenei diversi. Di seguito indichiamo dove è ancora possibile iscriversi. Procedure di iscrizione ancora aperte Le procedure del TFA sostegno 2019 ancora aperte in data odierna ...

TFA sostegno : ancora posti vuoti nelle università - via libera ai candidati di altri atenei : Nei mesi scorsi è stato pubblicato il bando del Tfa (Tirocinio Fomativo Attivo) sostegno e si sono già concluse le prove di accesso al percorso abilitante. Bisogna ricordare che si tratta di un percorso abbastanza lungo in quanto si concluderà circa entro febbraio 2020 e che porterà i candidati ad ottenere il titolo di specializzazione in sostegno. Dato che tale titolo è utile ad accedere anche al concorso docenti sul sostegno che si terrà entro ...

Specializzazione TFA sostegno 2019 : cosa possono fare i candidati idonei non vincitori? : Nella maggior parte degli Atenei le procedure di selezione della Specializzazione Tfa Sostegno 2019 stanno per terminare: sono in corso gli ultimi colloqui orali prima della redazione della graduatoria di ammissione al Corso. In qualche Università l’iter di selezione è invece già concluso e cominciano a sorgere dubbi tra i candidati circa la possibilità di accesso al periodo di formazione. Infatti, pur avendo superato tutte le prove di ...

TFA sostegno 2019 - elenchi ammessi alla prova orale : aggiornamento del 5 giugno : La prova scritta del TFA sostegno 2019 è in corso e alcune Università l’hanno già svolta e hanno pubbicato gli elenchi degli ammessi alla prova orale. DI seguito riportiamo le Università che hanno già pubblicato gli esiti, ricordando che solo la pagina del loro sito ha carattere di ufficialità. prova orale TFA sostegno 2019 L’allegato C contiene i criteri della prova orale del TFA sostegno 2019, che sono: la valutazione è ...

TFA sostegno - i corsi 2019 : quando iniziano e dove si terranno - in aggiornamento : Il corso del TFA sostegno ha una durata di almeno 8 mesi e dovrebbe concludersi entro marzo 2020. Di seguito forniamo un prospetto con le indicazioni delle Università (qualora vi siano) circa l’organizzazione dei corsi: quanti giorni e in quali periodo. Assenze dal corsi TFA sostegno 2019 Rammentiamo che le assenze sono disciplinate dall art.3 comma 4 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92, che stabilisce che possono essere accettate nella ...

