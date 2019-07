Terremoto magnitudo 6 4 in Papua Nuova Guinea DATI e MAPPE

Terremoto magnitudo 7.3 in Indonesia : un morto e migliaia di sfollati : A seguito del Terremoto magnitudo 7.3 che ieri ha colpito l’Indonesia orientale, almeno una persona è morta e centinaia di case sono state distrutte. Il sisma si è verificato alle 18:10 ora locale (le 11:10 in Italia) nel nord dell’arcipelago delle Molucche, a una profondità di 10 km, provocando il panico tra i residenti. L’epicentro è stato localizzato a 102 km nord-nordest da Laiwui. L'articolo Terremoto magnitudo 7.3 in ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 6.6 in Australia : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.6 a circa 10 km di profondità, in mare. È successo a 202 km a ovest di Broome, in Australia. La scossa è stata registrata alle 7.39 (ora italiana). Non ci sono notizie di

Scossa di Terremoto magnitudo 5.8 nelle Filippine : 25 feriti : Un terremoto magnitudo 5.8 ha terrorizzato gli abitanti del sud delle Filippine: il sisma si è verificato ieri alle 20:42 UTC a 5 km est-sudest da Cantilan, ad una profondità di 11,8 km, secondo quanto riportato dall’Istituto geofisico statunitense USGS. L’evento ha colpito la costa nord-est dell’isola di Mindanao ed è stato seguito da altre 7 repliche di minore intensità. Venticinque persone sono rimaste ferite e alcune chiese ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 al largo del Giappone : Una Scossa di terremoto magnitudo 6.1 è stata rilevata in Giappone, a 169 km nordovest da Naze, nell’arcipelago delle Ryukyu: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS precisando che il sisma è stato rilevato a 251 km di profondità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 al largo del Giappone sembra essere il primo su ...

Terremoto - nella notte scossa di magnitudo 3.2 tra Potenza e Salerno : Terremoto, nella notte scossa di magnitudo 3.2 tra Potenza e Salerno Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Non si segnalano danni a persone o cose Parole chiave: Terremoto Potenza ...

Scossa di Terremoto magnitudo 5.2 nel nord del Cile : Un terremoto magnitudo 5.2 è stato registrato nella regione di Antofagasta, nel nord del Cile: lo riporta l’agenzia spagnola EFE, secondo cui al momento non si registrano vittime o danni. Secondo il Centro Sismologico Nazionale, il sisma si è verificato alle 18:29 ora locale con epicentro a 91 km a sud-est della città di Socaire, e 1.643 km a nord di Santiago. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.2 nel nord del Cile sembra essere il ...

Terremoto al largo di Malta : scossa di magnitudo superiore a 4 [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 4.3 si è verificato al largo di Malta, alle 09:44:16 (UTC +02:00) ora italiana, ad una profondità di 54 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto al largo di Malta: scossa di magnitudo superiore a 4 [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Catania - scossa di magnitudo 3.9 ad Adrano : Terremoto a Catania. Una scossa di magnitudo 3.9 registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad Adrano. Oggi, 8 luglio.

